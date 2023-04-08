سانحه رانندگی در گلستان ۵ نفر را راهی بیمارستان کرد

قاسم غریب آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعدازظهر امروز (شنبه) تصادف پژو پارس با خودروی سواری پراید در محور کردکوی به بندرگز ابتدای روستای سالکنده به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان گلستان گزارش شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان افزود: در این حادثه پنج نفر از سرنشینان دو خودرو مصدوم شده بودند که سه نفر توسط هلال احمر به بیمارستان کردکوی منتقل شده و دو مصدوم دیگر توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال داده شدند.

وی وضعیت مصدومان انتقالی توسط هلال احمر را چنین تشریح کرد: خانم ۴۳ ساله به دلیل ترومای ستون فقرات و لگن، آقا ۳۲ ساله به دلیل ترومای قفسه سینه و خانم ۲۰ ساله به دلیل ترومای سر و صورت توسط تیم جمعیت به بیمارستان منتقل شدند.