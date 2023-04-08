  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۲۰:۲۰

بخشدار هرمز منصوب شد

بخشدار هرمز منصوب شد

بندرعباس - طی حکمی از سوی مهندس مهدی دوستی استاندار هرمزگان، بخشدار جدید جزیره هرمز، منصوب و معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی مهندس مهدی دوستی استاندار هرمزگان، بخشدار جدید جزیره هرمز، منصوب و معرفی شد. به موجب حکم استاندار هرمزگان، محمد بنده از نیروهای انقلابی و جهادی استان هرمزگان به عنوان سرپرست بخشداری جزیره هرمز منصوب و معرفی شد.

پیش از این محمد زرنگاری از دی ماه ۱۴۰۰ تصدی بخشداری هرمز را برعهده داشت.

هرمز یکی از جزایر خلیج‌فارس است که در تقسیمات کشوری از توابع شهرستان بندرعباس محسوب می‌شود و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) تاکیدات ویژه‌ای برای توسعه و محرومیت‌زدایی در این جزیره دارند.

کد مطلب 5749863

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • عباس IR ۰۶:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      تبریک مهندس

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها