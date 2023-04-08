بخشدار هرمز منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی مهندس مهدی دوستی استاندار هرمزگان، بخشدار جدید جزیره هرمز، منصوب و معرفی شد. به موجب حکم استاندار هرمزگان، محمد بنده از نیروهای انقلابی و جهادی استان هرمزگان به عنوان سرپرست بخشداری جزیره هرمز منصوب و معرفی شد.

پیش از این محمد زرنگاری از دی ماه ۱۴۰۰ تصدی بخشداری هرمز را برعهده داشت.

هرمز یکی از جزایر خلیج‌فارس است که در تقسیمات کشوری از توابع شهرستان بندرعباس محسوب می‌شود و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) تاکیدات ویژه‌ای برای توسعه و محرومیت‌زدایی در این جزیره دارند.