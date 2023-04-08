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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۲۱:۴۰

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اجرای سلام فرمانده در همایش روزه اولی‌ها در رشت

اجرای سلام فرمانده در همایش روزه اولی‌ها در رشت

رشت - همایش روزه اولی‌ها با اجرای سلام فرمانده حاج ابوذر روحی در رشت برگزار شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، همایش روزه اولی‌ها با حضور جمعی از مردم و مسئولان در پیاده راه فرهنگی رشت برگزار شد.

سرود سلام فرمانده با حضور ابوذر روحی و با هم خوانی نوجوانان رشتی همزمان با همایش روزه اولی‌ها در پیاده راه فرهنگی رشت اجرا شد.

کد مطلب 5749870

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