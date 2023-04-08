به گزارش خبرنگار مهر، همایش روزه اولیها با حضور جمعی از مردم و مسئولان در پیاده راه فرهنگی رشت برگزار شد.
سرود سلام فرمانده با حضور ابوذر روحی و با هم خوانی نوجوانان رشتی همزمان با همایش روزه اولیها در پیاده راه فرهنگی رشت اجرا شد.
رشت - همایش روزه اولیها با اجرای سلام فرمانده حاج ابوذر روحی در رشت برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، همایش روزه اولیها با حضور جمعی از مردم و مسئولان در پیاده راه فرهنگی رشت برگزار شد.
سرود سلام فرمانده با حضور ابوذر روحی و با هم خوانی نوجوانان رشتی همزمان با همایش روزه اولیها در پیاده راه فرهنگی رشت اجرا شد.
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