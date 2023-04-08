به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا تنگسیری گفت: ملت ایران مدیون مادران عزیز شهدایی هستند که با تربیت دینی و صحیح، موجب شدند فرزندانشان راهی را انتخاب کنند که مایه عزتمندی و افتخارآفرینی کشور شوند و با مجاهدت مخلصانه مدال پُر افتخار غرور ملی برای ایران اسلامی به ارمغان آوردند.

دریادار پاسدار تنگسیری با حضور در منزل شهیدان طوقانی و دیدار با خانواده این شهید والامقام دفاع مقدس افزود: کشور امروز، مستقل و قوی است و این مرهون ایثارگری و جانفدایی شهداست و موظفیم در مقابل این نامداران و اسطوره‌های پهلوانی سر تعظیم فرود آوریم.

وی ادامه داد: ملت بزرگ و قدرشناس ایران هرگز نمی‌گذارند مسیر شهدا متوقف شود و تا آخرین نفس می‌ایستیم و راه آنان را ادامه می‌دهیم و از آرمان‌های انقلاب اسلامی و منافع مردم عزیزمان دفاع می‌کنیم.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اضافه کرد: جایگاه خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران ارزنده بوده و امروز برای ادای احترام و تجلیل از مادری صبور، عزیز و نمونه به زیارت شما آمده‌ایم تا روحیه معنوی و انقلابی خود را تقویت کنیم.

سردار تنگسیری گفت: اعتقاد داریم مادران شهدا، مادران همه ملت بزرگ ایران اسلامی هستند و ما خود را فرزندان شما دانسته و تلاش می‌کنیم به شایستگی فرزند خوبی برای شما باشیم.

خانواده‌های شاهد و ایثار، سند عزت و اعتبار اقتدار ایران اسلامی هستند

دریادار تنگسیری افزود: خانواده های محترم شاهد و ایثارگر، سند عزت و اعتبار اقتدار ایران اسلامی هستند، والدین شهدا به‌ویژه مادران گرانقدر در نزد پروردگار عالم، از جایگاه و منزلتی خاص و شایسته برخوردار هستند و این موهبت و نعمتی است که خداوند بواسطه قداست خون مطهر شهید به والدین آن‌ها عطا می‌کند.

وی ادامه داد: مادران شهدا و ایثارگران از جمله مادر عزیز شهیدان طوقانی به واسطه صبوری و حلم مومنانه‌ای که بواسطه شهادت و ایثارگری فرزندانشان متحمل شدند، برای زنان این مرز و بوم الگو و نمونه هستند، خانواده‌های معظم شهدا مثل چراغی نورافزا به طور دائم در محلات، روستاها و شهرها مسیر انقلاب را نورافشانی و هدایت‌گری می‌کنند.

مادر شهیدان طوقانی نیز در این دیدار از سجایای اخلاقی، سبک زندگی، حُسن رفتار و فعالیت‌های شایسته فرزندان شهیدش در عرصه کار، ورزش و زندگی را تشریح کرد.

شهیدان سعید و محمد طوقانی در سال‌های ۶۲ و ۶۳ در عملیات‌های بدر و والفجر به درجه رفیع شهادت نایل شدند.

۲برادر دیگر این شهیدان بزرگوار حمید و علیرضا طوقانی نیز از زمره ایثارگران دفاع مقدس هستند که در سال‌های ۶۰ و ۶۵ در عملیات‌های طریق القدس و کربلای پنج حضور داشتند.