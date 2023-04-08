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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۲۱:۳۷

استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

افتتاح پتروشیمی گچساران در سفر رئیس جمهوری به کهگیلویه و بویراحمد

افتتاح پتروشیمی گچساران در سفر رئیس جمهوری به کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج_ استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: پتروشیمی گچساران در سفر رئیس جمهوری به استان افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه ۱۹ فروردین اولین ملاقات عمومی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در سال جدید برگزار شد.

سید علی احمدزاده در اولین ملاقات حضوری با مردم با اشاره به طرح مطالبات در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سرمایه‌گذاری، اشتغال و بیکاری، ابراز داشت: در سال جدید باید تلاش خود را برای خدمت به مردم دو چندان کنیم.

احمدزاده با اشاره به هدفگذاری احداث ۱۰ هزار واحد مسکن محرومان، گفت: در تلاش هستیم تا علاوه بر مسکن ملی واحدهای مسکن برای محرومان و خانوارهای فاقد سرپرست ساخته شود.

احمد زاده با بیان اینکه اشتغال در پتروشیمی گچساران خواسته تعدادی از مراجعه کنندگان بود، اظهار کرد: این پروژه بزرگ اقتصادی در سفر آتی دولت افتتاح می‌شود.

استاندار افزود: جذب نیرو در پتروشیمی گچساران فقط از طریق آزمون است.

وی همچنین از معرفی برخی از مطالبات و درخواست‌های درمانی طرح شده توسط مردم به علوم پزشکی استان خبر داد.

کد مطلب 5749910

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