به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا روشان عصر امروز شنبه در آئین جشن گلریزان زندانیان آبادان که در سالن همایش باشگاه گلستان این شهر برگزار شد، اظهار کرد: ۲۱ زندانی که برای کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال در زندان بودند، امروز از زندان آزاد شدند.
مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی خوزستان اظهار کرد: آزادی ۱۰ نفر دیگر از زندانیان آبادان در گرو تأمین ۳۰ میلیارد ریال است که امیدواریم در جشن گلریزان تهیه شود.
وی، اعتبار مورد نیاز برای آزادی ۲۶۰ زندانی جرایم غیر عمد مالی در خوزستان را ۴۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: اگر هر خوزستانی ۱۰۰ هزار ریال برای کمک به آزادی زندانیان جرایم غیر عمد کمک کند، آزادی همه محکومان تا روز عید سعید فطر امسال امکانپذیر خواهد شد.
وی بیان کرد: زندانیان جرایم غیر عمد مجرم نیستند بلکه بدهکار و ورشکسته مالی هستند که به دلیل شرایط اقتصادی گرفتار زندان شدهاند، به همین دلیل کمک به این زندانیان از جمله کارهای ماندگار است.
مدیرکل زندانهای استان خوزستان گفت: سال گذشته با همت خیران خوزستان ۳۵۰ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد در خوزستان آزاد شدند.
روشان افزود: با بهرهگیری از آموزههای دینی در ماه رمضان، کمک به مستمندان و رهایی زندانیان جرایم غیر عمد میتوان این قشر را به درک صحیح از زندگی هدایت کرد.
وی عنوان کرد: با آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد، گامی مهم در راستای مستحکم شدن بنیان خانوادهها برداشته شده و از قرار گرفتن این خانوادهها در معرض آسیبهای اجتماعی جلوگیری میشود.
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