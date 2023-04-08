مقابله با بی حجابی تک بعدی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مرتضی شعبان زاده بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: راهبرد و اقدامات اساسی در موضوع حجاب و عفاف ابعاد مختلفی دارد که برای اثر بخشی مطلوب باید همه این ابعاد دنبال شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم گفت: راهبرد اول در زمینه حجاب و عفاف این است که ما از قانون به عنوان ابزاری برای برخورد با ناهنجارها در این حوزه استفاده کنیم و اجرای قوانین این بخش مورد مطالبه مردم و همچنین با جدیت دستگاه‌ها مسئول باشد.



حجت الاسلام شعبانزاده گفت: احیای گفتمان حجاب و عفاف و ترویج و تبیین این فرهنگ امری ضروری است که سازمان تبلیغات اسلامی در این حوزه مسئولیت دارد.

وی افزود: گفتمان تربیت پایه نیز باید در دستور کار باشد و ما با اصلاح سبک زندگی می‌توانیم به سمت اصلاح پوشش مخاطبان حرکت کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم بیان داشت: اقدام انتظامی و امنیتی نیز از دیگر راهبردها در برخورد با ناهنجاری‌های حوزه عفاف و حجاب است و وقتی در مواجهه با بی حجابی سازماندهی شده که بر اساس برنامه سرویس‌های جاسوسی دشمنان می‌بینیم در برابر این موارد امنیتی باید برخورد قانون متناسب صورت گیرد چرا که این افراد با گفتمان تبلیغی راه خود را تغییر نمی‌دهند.

وی با ارسال به اهمیت راهبرد رسانه پایه در موضوع حجاب و عفاف گفت: مدیریت و حکمرانی فضای مجازی که مهمترین متغیر در بی عفت سازی است می‌تواند در این بخش مؤثر بود.

حجت الاسلام شعبانزاده بیان داشت: در کشور تقسیم کاری صورت گرفت که بال فرهنگی موضوع حجاب و عفاف به شورای انقلاب فرهنگی و بال انتظامی به وزارت کشور داده شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم گفت: نقشه مقابله با بی حجابی دارای ابعاد گسترده ای است و تک بعدی نیست و حتی متغیر اقتصادی نیز در بی عفتی تأثیرگذار است.

سازمان تبلیغات اسلامی به دنبال راهبرد گفتمانی در مقابله با مقوله کشف حجاب

وی ابراز داشت: سازمان تبلیغات اسلامی به دنبال راهبرد گفتمانی در مقابله با مقوله کشف حجاب و بی حجابی است و در این راستا تبیین و گفتگو و توزیع محصولات فاخر فرهنگی می‌خواهد در این امر مؤثر باشد.

حجت الاسلام شعبانزاده گفت: ۷۰ درصد مردم ایران حجاب را مقوله‌ای فرهنگی و اجتماعی می‌دانند و از سویی دیگر دشمنان به دنبال آن هستند تا حجاب را موضوعی فردی و سیاسی نشان دهند.

وی افزود: در دوران کرونا به دلیل شیوع این بیماری و عدم آسیب رسیدن به دیگران استفاده از ماسک ضروری شد چرا که این مسئله با سلامت آحاد جامعه در ارتباط بود و امروز نیز موضوع بی حجاب، سلامت روانی جامعه را مخدوش می‌کند که در این زمینه نیز باید قوانین مربوطه رعایت شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم تاکید کرد: امروز حاکمیت می‌خواهد با مقوله بی حجابی مقابله کند که وقتی مردم بدانند اراده سیاسی پای برخورد با بی حجابی آمده است دلگرم می‌شوند و به وظایف خود در این حوزه عمل می‌کنند.

حجت الاسلام شعبانزاده با بیان اینکه تلقی عمومی جامعه پس از اغتشاشات اخیر این بوده است که دولت و حاکمیت از موضوع حجاب کوتاه آمده است افزود: قانون نباید ضعیف شمرده شود و مسئولین دستگاه‌های قضائی و انتظامی باید در این زمینه جدیت داشته باشند.

وی ابراز داشت: باید از دستگاه قضائی این مطالبه را داشت که قانون حجاب و عفاف به صورت حقوقی و مدنی باشد تا هر کسی کشف حجاب می‌کند محرومیت اجتماعی پیدا کند.

عدم رعایت قانون در کشف حجاب باید به سمت محرومیت اجتماعی برو د

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم ادامه داد: عدم رعایت قانون در کشف حجاب باید به سمت محرومیت اجتماعی برود و کسانی که به حریم عمومی احترام نمی‌گذارد باید محرومیت اجتماعی داشته باشند که این مطالبه باید از سوی گروه‌های مردمی مطالبه گری شود.

حجت الاسلام شعبانزاده گفت: ضرورت دارد توان میدانی اصناف و دستگاه‌های مسئول در مقابله با بی حجابی ترمیم شود.

وی با اشاره به برنامه‌های سازمان تبلیغات اسلامی استان قم در حوزه حجاب و عفاف گفت: در سال گذشته از بین ۲۰۰ دبیرستان دخترانه استان قم با ۶۵ مدرسه ارتباط گرفته شد و با همراهی عناصر اصلی مدارس از جمله مربیان و کادر آموزشی و دانش آموزان تأثیرگذار، شورای زیست عفیفانه شکل گرفت و معتقدیم در درون هر مدرسه باید زیست عفیفانه تعریف شود و این موضوع نباید در حاشیه باشد بلکه باید در متن قرار گیرد و این کار باید از مدارس شروع شود.

۳۰۰ جلسه تبیینی در مدارس دخترانه قم برگزار شد

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم گفت: سال گذشته ۳۰۰ جلسه تبیینی در مدارس دخترانه قم برگزار شد و توانمند سازی هسته‌های زیست عفیفانه برای حل مسائل اختصاصی در هر مدرسه در اولویت بود.

حجت الاسلام شعبانزاده عنوان داشت: نمی‌توان با یک نسخه واحد برای حل مشکلات حجاب و عفاف اقدام کرد و نظام مسائل هر مدرسه ممکن است با سایرین متفاوت باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم ادامه داد: از امروز اعضای شورای زیست عفیفانه ۶۵ مدرسه دخترانه قم برای سال جاری آموزش‌های لازم را می‌بینند.

وی بیان داشت: در حوادث اخیر تنها سه درصد از بانوان ایران کشف حجاب کردند و اغلب بانوان با طرح دشمن همراهی نکردند.

در ماه مبارک رمضان ۳۰۰ مبلغ در ۲۰ بوستان پرمخاطب استان حضور دارند

حجت الاسلام شعبانزاده افزود: تمرکز بر بوستان‌ها نیز از برنامه‌های دیگر سازمان تبلیغات قم است که در ماه مبارک رمضان ۳۰۰ مبلغ در ۲۰ بوستان پرمخاطب استان حضور دارند که امیدواریم که تا پایان تابستان این طرح ادامه یابد.

وی عنوان داشت: ایجاد روشنگری برای ۹ هزار فعال بانوی استان قم در طی سی شب ماه مبارک رمضان از برنامه‌های اداره کل تبلیغات اسلامی قم است که توانمند سازی این افراد در حوزه حجاب عفاف در دستور کار است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم افزود: روشنگری از طرح دشمن در حجاب و عفاف و نیز تشکیل جبهه مردمی حجاب و عفاف می‌بایست دنبال شود که تربیت هزار دختر دهه هشتادی راهبرد حوزه فرهنگی با تمرکز سبک زندگی است‌.

حجت الاسلام شعبانزاده گفت: تمرکز بر تربیت حداقل سه هزار نفر از دختران در مدارس استان قم با معرفی سبک زندگی اسلامی در طی مدت سه سال اجرا می‌شود.

وی‌گفت: دشمن روایت نادرستی از وضعیت حجاب و عفاف از ایران ارائه می‌دهد در صورتی در بسیاری از برنامه‌های ملی و مذهبی شاهد حضور با شکوه زنان و بانوان با حجاب اسلامی هستیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم ادامه داد: در حوزه تربیت مبلغ حجاب و عفاف در سطح ملی کمبود نیرو داریم و تلاش کردیم تا تعداد ۱۰۰ فعال‌در این عرصه تربیت و در مدارس حضور یابند.

وی بیان داشت: در حوزه حکمرانی فضای مجازی ترک فعل داریم و دولت با تمام توان برای ساماندهی این عرصه پای کار آمده است.

حجت الاسلام شعبانزاده اضافه کرد: سازمان تبلیغات بنیاد سپهر را تشکیل داده و به دنبال همکاری در تولید برنامه‌های مختلفی همانند معلا و محفل است‌.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم گفت: نابسامانی‌های اقتصادی، رهاشدگی فضای مجازی و تداوم حضور جریانات مروج سبک زندگی غربی اقدامات فرهنگی را خنثی می‌کند.