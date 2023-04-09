خبرگزاری مهر - گروه استانها: ماه رمضان ماه دعا و نیایش و ماهی برای تمرین صبر و کمک به نیازمندان است. در کنار برنامههای مختلفی مانند دعا، مناجات خوانی، پاسخگویی به احکام و شبهات دینی رونق میگیرد، بازار افطاری و اطعام ایتام و نیازمندان هم به راه میافتد.
در دین مبین اسلام به افطاری دادن در ماه رمضان بسیار سفارش شده و بر اساس روایات حتی با جرعهای آب و خرما هم میتوان افطاری داد و از ثواب آن بهره مند شد.
چند سالی است که پس از توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی برای برگزاری افطاریهای ساده، این فرهنگ ناب اسلامی در گوشه گوشه ایران اسلامی از جمله استان گلستان رواج یافته است و هر روز بر دامنه آن افزوده میشود.
تشکلهای مردم نهاد حامی محرومان، مراکز نیکوکاری، بنگاههای خیریه، پایگاههای بسیج و گروههای جهادی و خود مردم از جمله پیش قراولان این سنت حسنه هستند و هر روز شاهد گسترش روز افزون این فرهنگ در شهرها، روستاها و حتی محلات مختلف شهر هستیم.
فراهم ساختن امکان تناول افطار با غذای ساده برای بسیاری از روزه دارانی که به فراخور شغل و موقعیت اجتماعی تا هنگام افطار در خارج از منزل حضور دارند و یا امکان افطار برخی از فقرا و تهیدستان از جمله اقدامات در برپایی افطاریهای ساده است.
هم نشینی دارا و ندار پای ضیافت افطاریهای ساده زمینه ساز ترویج فرهنگ دست گیری و کمک به نیازمندان خواهد شد.
سفرههای افطاری ساده در نهایت بی آلایشی و پرهیز از تجمل در نقاط مختلف گلستان برپا بوده و خوان گسترده افطار به روی همگان گشوده است.
تدارک شیر، خرما، سبزی و پنیر و چای و در برخی اوقات با یک وعده غذای کاملی مانند سوپ یا پلو از جمله غذاهای پیش بینی شده در افطاریهای ساده است.
گسترده شدن سفره افطاری ساده
در سال جاری هم شاهد پهن شدن سفرههای افطاری مردمی و ساده در شهرستانهای علی آبادکتول، آزادشهر، گرگان، بندرترکمن و غیره بودیم. در شهر دلند سفره افطاری در خیابان توسط گروههای مردم پهن شده و هر کس به قدر وسع و توان کمک کرد.
پهن شدن سفرههای افطار مردمی در برخی از خیابانها سبب گسترش افطاری ساده شده است در شهر گرگان، سفره افطاری در پارک شهر گسترانیده شد و در آستان امامزادگان و مساجد هم مردم ضیافت افطاری ساده بر پا میکنند.
اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان هم با همت دانش آموزان گرگانی در کوی ایرانمهر به مدت سه شب در خیابان سفره افطار پهن کرد و مردم از این خوان الهی که به دست کودکان و نوجوانان آماده شده بود، بهره مند شدند.
توزیع ۵۰ بسته معیشتی، طبخ و توزیع غذای گرم و نان بین روزه داران در ولادت امام حسن مجتبی (ع) هم از جمله برنامهها در بندرترکمن بود.
مردم افطاری خود را به مسجد آوردند
یک روحانی گلستانی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: با رونق افطاریهای ساده شاهد کاهش افطاریهایی تجملاتی، پر ریخت و پاش با دور ریز غذا در مناطق مختلف شهر هستیم و بسیاری از بقاع متبرکه شهر، آستان امامزادگان و مساجد به دنبال برپایی افطاریهای مردمی و ساده هستند.
حجت الاسلام مسلم رضایی افزود: برخی از مردم افطاریهای خود را از منزل به مسجد آورده و سبب مشارکت دیگران هم میشوند.
وی بیان کرد: برخی از مساجد و مراکز مذهبی گرگان در ماه رمضان امسال با کمک مردمی و نیت واقفان و کمک ارگانهایی به سراغ تدارک و تهیه بستههای افطاری سبک رفته اند و این رویه در حال فراگیری است.
رضایی گفت که ماه رمضان بهترین فرصت برای دستگیری از نیازمندان بوده و در شبهای قدر این سنت حسنه نمود بیشتری مییابد.
فارغ از برپایی افطاریهای ساده در بقاع متبرکه، مساجد، خیابانها و میادین باید گفت که خانوادهها هم میتوانند در مسیر متعالی گام بردارند. هرچند برای فراگیری این فرهنگ مترقی باید از ظرفیتهای رسانه هم استفاده کرد و صدا و سیما، رسانههای مکتوب و مجازی، مدیران شبکههای اجتماعی در فضای مجازی از جمله عناصری هستند که میتوانند برای فراگیری این سنت حسنه وارد میران شوند.
برپایی افطاری ساده، منافاتی با خوردن غذای مطبوع ندارد بلکه نمادی از پرهیز از اسراف و ریخت و پاش است.
در سالهای اخیر رهبر معظم انقلاب چند نوبت در خصوص فراگیری نهضت افطاری ساده مطلبی را مطرح کردند که یکی از این موارد، مربوط به خطبههای نماز عید سعید فطر سال ۱۳۹۳ است که چنین اشاره کردند:
«آنچه انسان در این ماه رمضان، در میان این اعمالِ شخصی و عمومی و مردمی و اجتماعی مشاهده میکرد، اطعام مردم بهصورت عمومی و بهصورت افطاریِ ساده و همگانی در بین مردم ما بود که به حمدالله رایج شده است. سال گذشته از مردم عزیزمان خواهش شد که تشریفات افطار را کم کنند، کمیت ضیافتشوندگان در افطار را افزایش بدهند؛ امسال در مراکز عمومی، در مراکز مقدس، در خیابانها، در حسینیهها، در جای جای کشور، خبرهایی که به ما رسید، نشاندهندهی این بود که مردم همت کردهاند و این کار را توسعه دادهاند. توصیهی این حقیر این است که اینجور چیزها را - که در شکل دادن به سبک زندگی اسلامی تأثیر میگذارد - هرچه بیشتر توسعه بدهید.»
به گزارش خبرنگار مهر، افطاری ساده همان طور از که از نامش بر میآید، اقدامی بی تکلف و سهل و برگزاری آن ساده است اما پیامدهای فردی و اجتماعی این فریضه مترقی و سفارش عالیه مقام معظم رهبری بسیار گسترده است. بسط روح ایثار و گذشت و توجه به همنوع و همشهری زمینه ساز حرکت به سوی داشتن شهری با شاخصههای اسلامی است. شهری که آموزههای دینی بر تعالیم مسرفانه غربی برتری و سیطره دارد.
نظر شما