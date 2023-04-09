به گزارش خبرنگار مهر، دومین نمایشگاه تخصصی اسباب بازی و صنایع وابسته، ایران تویکس (۱۴۰۲) توسط انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی ایران از ۳۱ خرداد تا ۳ تیر برای معرفی تولیدکنندگان، فعالان، کالاها و خدمات حوزه اسباب بازی برگزار می‌شود.

ثبت نام برای در دومین نمایشگاه تخصصی اسباب بازی که از ۲۳ اسفندماه سال گذشته آغاز شده بود، تا ۳۰ اردیبهشت ادامه داد. علاقمندان برای ثبت نام در نمایشگاه می‌توانند به سایت انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی ایران مراجعه کنند. طی اطلاع رسانی‌هایی که توسط دبیرخانه نمایشگاه و از روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ انجام شد، حدود ۷۰ درصد از ظرفیت نمایشگاه پر شده است.

هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی تولیدکنندگان، فعالان، کالاها و خدمات حوزه اسباب بازی در کشور و تقویت صنعت اسباب بازی و تعامل میان تولیدکنندگان و صاحبان صنعت است.

همچنین دومین نمایشگاه تخصصی اسباب بازی از ۳۱ خرداد تا ۳ تیر از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸ در نمایشگاه شهر آفتاب برگزار می‌شود.