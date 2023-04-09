خبرگزاری مهر، گروه استانها: روند رو به رشد قیمت چوب از یک سو و ممنوعیت برداشت از جنگلهای هیرکانی در قالب طرح تنفس جنگل سبب شده تا برخی سودجویان برای کسب درآمد نامشروع به غارت و برداشت جنگل و قطع درختان بی پناه بپردازند و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نمیکنند خواه شلیک به سمت محیطبانان و جنگلبانان و زخمی کردن آنها باشد.
در این نبرد نابرابر، حافظان طبیعت گاه با دست خالی از جان مایه میگذارند تا از درختان نادر و منحصر به فرد جنگلهای شمال صیانت کنند. اگرچه طی سالهای اخیر با تلاش و همت جنگلبانان و حافظان منابع طبیعی قاچاق چوب در عرصههای جنگلی شمال کاهش چشمگیری یافته است اما هر از گاهی شاهد آن هستیم که متخلفان با استفاده از ابزارهای نوین و بهره گیری از شیوههای مختلف درپی سودجویی و قطع درختان شمال هستند و برای رسیدن به مقاصد خود از هیچ اقدامی دریغ نمیکنند.
قصه جنگل وجنگلبان قصه قدیمی است و آنان همواره در معرض خطر و تهدید هستند و گاه جان شیرین خود را در این راه تقدیم کردند. آخرین نمونه حمله قاچاقچیان به حافظان منابع طبیعی در جنگلهای نشتارود رقم خورد و متخلفان با سلاح سرد و موتوری به مقابله با جنگلبان پرداختند و یکی از آنان را روانه بیمارستان کردند.
مهرداد خزایی پول سرپرست اداره کل منابع طبیعی غرب مازندران - نوشهر با اشاره به درگیری قاچاقچیان با جنگلبانان در جنگلهای نشتارود میگوید: این افراد با سلاح سرد و موتوری جنگلبانان حمله و یکی از آنها را روانه بیمارستان کردند.
این افراد با سلاح سرد و موتوری جنگلبانان حمله و یکی از آنها را روانه بیمارستان کردند
وی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه متهمان از افراد بومی منطقه هستند که شناسایی شدند، یادآور شد: با حکم دادستانی تلاش برای دستگیری آنها ادامه دارد.
به رغم آنکه دستگاههای انتظامی و قضائی همواره با سودجویان متخلفان برخورد میکنند اما پدیده شوم قاچاق و حمله به حافظان طبیعت و محیط زیست همیشه در زیر پوست و برگهای سبز جنگلهای شمال و مازندران رخ میدهد.
به تاکید کارشناسان گرانی چوب و ارزش افزوده آن در پی ممنوعیت برداشت از جنگلهای شمال و طرح تنفس سبب شده تا سودجویان قاچاق چوب ترغیب شوند و نسل کشی درختان و طبیعت را رقم زنند. علی حسنی کارشناس حقوقی در غرب مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه متأسفانه جرایم برای جلوگیری از تخلفات محیط زیست منابع طبیعی چندان بازدارنده نیست، اظهار داشت: باید در نوع مجازات و جرایم بازنگری شود تا بازدارندگی ایجاد کند.
جرایم با تخلفات همخوان نیست
وی با اظهار اینکه که همواره شاهد حمله قاچاقچیان به مأموران محیط زیست و منابع طبیعی هستیم، تصریح کرد: تا زمانی که جرایم و نوع برخورد متناسب با تخلفات نباشد پدیده شوم قاچاق همچنان ادامه خواهد داشت.
وی با عنوان اینکه پروندههای زیادی در دستگاه قضائی در زمینه قاچاق چوب و حمله به حافظان طبیعت وجود دارد، افزود: شاهد آن هستیم که متخلفان بهرغم جریمه و برخوردهای قضائی دوباره نسبت به تخلفات و برداشتهای غیرمجاز از عرصههای طبیعی اقدام میکنند.
راه اندازی کارگروه مقابله با قاچاق چوب و جنگل خواری
روند رو به رشد تخلفات منابع طبیعی و قاچاق چوب مسئولان مازندران را بر آن داشت تا کارگروه ویژه مقابله با قاچاق چوب جنگل خواری را در استان شکل دهند، روح الله سلگی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با اینکه مقابله با قاچاقچیان چوب آلات جنگلی در استان تشدید میشود، یادآور شد: مدیریت ارشد استان برای برخورد با موضوع جنگل خواری و قاچاق چوب و دیگر فسادها عزم جدی دارد و در این راستا کارگروه ویژه مقابله با قاچاق چوب تشکیل شده است.
وی اظهار داشت: با اجرای طرحهای عملیاتی و انهدام باندهای قاچاق سرچشمههای فساد در استان خشکیده میشود.
پدیده قاچاق چوب و حمله به حافظان طبیعت معضل سخت و پیچیده است که همواره در گوشه و کنار استان مازندران و کشور دیده میشود و در این راه برخی از متخلفان تأمین معاش را بهانهای برای این اقدام سودجویانه خود مطرح میکنند.
به باور کارشناسان و صاحبنظران خشکاندن ریشه قاچاق چوب و التیام زخمهای طبیعت مستلزم بازنگری در قوانین و بازدارنده بودن جرایم است و به گفته آنان طبق ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با متخلفان این حوزه در تعزیرات حکومتی برخورد میشود اما به دلیل پایین بودن جریمهها و نامناسب بودن برخی برخوردها این پدیده شوم همواره تکرار میشود.
چند سالی است که برداشت از عرصههای جنگلی در قالب طرح تنفس جنگلها ممنوع شده است و این در حالیست که درختان افتاده و شکسته زیادی در سطح جنگلها وجود دارد و تعیین و تکلیف آن میتواند تا حدودی هجمه بر جنگلهای شمال را کاهش دهد.
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