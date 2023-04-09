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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۹:۰۸

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان غربی:

۲۰۰ نفر از معتادان متجاهر در ارومیه جمع آوری شدند

۲۰۰ نفر از معتادان متجاهر در ارومیه جمع آوری شدند

ارومیه - رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر انتظامی استان آذربایجان غربی گفت: جمع آوری ۲۰۰ نفر معتاد متجاهر در ارومیه با اجرای طرح ضربتی به صورت شبانه انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم جلیل پناه در این زمینه افزود: طی ۴۸ ساعت گذشته در اجرای طرح ضربتی شبانه جمع آوری معتادین متجاهر و مقابله با توزیع کنندگان مواد مخدر در استان، این افراد جمع آوری و پس از تشکیل پرونده به مراکز بازپروری و ترک اعتیاد تحویل داده شدند.

وی با بیان اینکه ۲۳ نفر توزیع کننده مواد مخدر نیز دستگیر شدند، گفت: با توجه به نقش بی بدیل شهروندان در دستاوردهای پلیس، ضروری است همکاری‌های آنان در این زمینه، بیش از گذشته با مأموران تداوم یابد و هر گونه مورد مشکوکی را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر انتظامی آذربایجان غربی با تقدیر از عملکرد کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: پلیس با اقتدار اجازه نخواهد داد تا سوداگران مرگ به اهداف شوم خود برسند و مبارزه با این پدیده شوم به صورت جدی در دستور کار پلیس است.

کد مطلب 5750090

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