تقویت وحدت بین امت اسلامی یکی از نیازهای جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین منیری شنبه شب در مراسم افطاری وحدت و مقاومت که در سالن فرهنگیان نقده برگزار شد، با اشاره به لزوم تقویت بیش از پیش وحدت در بین امت اسلامی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین نیازهای جامعه اسلامی برای غلبه بر مستکبرین تقویت وحدت بین امت اسلامی است که علما و روحانیت در این زمینه نقش اساسی دارند.

وی با اشاره به در پیش بودن ایام شهادت امام علی علیه السلام گفت: یکی از مهم‌ترین سفارشات امام علی علیه السلام به امت اسلامی مراقبت بر مسئله نظم و وحدت مسلمین است و باید این مسئله را مورد توجه قرار دهیم.

امام جمعه محمدیار با بیان این‌که مراد از نظم در سفارش امام علی علیه السلام وحدت امت اسلامی است، خاطرنشان کرد: آنچه که امام علی علیه السلام برای امت اسلامی لازم و ضروری می‌دیدند وحدت و اتحاد در برابر دشمنان خونی اسلامی بود و آن سفارشات حضرت مخصوص آن زمان نبود و امروز هم باید این منویات را سرلوحه خود قرار دهیم.

وی در ادامه فلسطین را یکی از محورهای وحدت امت اسلامی دانست و افزود: قدس به عنوان قبله اول مسلمین امروز در دست حرامی‌ها و رژیم صهیونیستی اسیر است و همه ما وظیفه داریم نسبت به آزادی آن از چنگال مستکبرین برنامه ریزی کنیم.

حجت الاسلام منیری در پایان گفت: شیعه و سنی دشمن واحد دارند و با وحدت و همدلی می‌توانند نقشه‌های جهان خواران را نقش بر آب کنند.

در پایان این جلسه از چند تن از خانواده شهدای روحانی، یکی از شعرا و همچنین نقاش حاضر در جلسه که قدس را به تصویر کشیده بود تجلیل شد.