به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن شب‌های بابرکت و نورانی قدر از خداوند متعال توفیق ترمیم گذشته و ترسیم آینده را طلب می‌کنیم و از ملت شریف ایران التماس دعای خیر و عافیت داریم.

وی بیان کرد: همچنین فرا رسیدن روز ملی فناوری هسته‌ای را گرامی می‌دارم. مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم با تصویب قانون اقدام راهبردی زمینه قانونی تثبیت و ارتقا دستاوردهای هسته‌ای کشور توأم با باز کردن دست دستگاه دیپلماسی در استیفای حقوق ملت ایران را فراهم ساخت. یاد و خاطره شهدای گرانقدر هسته‌ای را گرامی می‌دارم و از مجاهدت شبانه روزی و مخلصانه دانشمندان صنعت هسته‌ای که مایه مباهات و افتخار ملت ایران هستند، قدردانی می‌کنم. همچنین یاد و خاطره دو شهید سرافراز و جاوید نام و دلاور میدان‌های نبرد، امیر شهید سپهبد علی صیاد شیرازی و سید شهیدان اهل قلم یعنی شهید مرتضی آوینی را گرامی می‌دارم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هتک حرمت مسجد الاقصی قبله گاه اول مسلمین جهان و بازداشت و ضرب و شتم اعتکاف کنندگان و نمازگزاران در آن مکان مقدس و حملات وحشیانه نظامیان رژیم صهیونیستی به غزه و جنوب لبنان را به شدت محکوم می‌کنم. رژیم صهیونیستی دهه هاست که با زیر پا گذاشتن تمام قوانین بین المللی به یک ماشین کشتار بدون مهار و به طرز فزاینده ای جنایتکار مبدل گشته است.

قالیباف اظهار داشت: آحاد مسلمین جهان یکدل و یکصدا پشتیبان برادران و خواهران شجاع مسلمان خود هستند و در روز قدس امسال راهپیمایی‌های باشکوه آنها همچون گذشته نشان خواهد داد که آرمان قدس شریف بالنده‌تر و جوشان‌تر و نفرت از رژیم صهیونیستی زنده‌تر از هر زمانی است. رژیم صهیونیستی امروز در ضعیف‌ترین وضعیت خود در طول تاریخ است و جبهه مقاومت این رژیم را به واکنش‌های بزدلانه مجبور کرده است. رژیم صهیونیستی می‌داند که به پشتوانه جبهه مقاومت در روز موعود عقوبتی سخت و در هم کوبنده در انتظار آنهاست.