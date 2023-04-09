  1. سیاست
  2. مجلس
۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۹:۳۲

قالیباف در نطق پیش از دستور:

رژیم صهیونیستی در ضعیف‌ترین وضعیت خود در طول تاریخ است

رژیم صهیونیستی در ضعیف‌ترین وضعیت خود در طول تاریخ است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: رژیم صهیونیستی امروز در ضعیف‌ترین وضعیت خود در طول تاریخ است و جبهه مقاومت این رژیم را به واکنش‌های بزدلانه مجبور کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن شب‌های بابرکت و نورانی قدر از خداوند متعال توفیق ترمیم گذشته و ترسیم آینده را طلب می‌کنیم و از ملت شریف ایران التماس دعای خیر و عافیت داریم.

وی بیان کرد: همچنین فرا رسیدن روز ملی فناوری هسته‌ای را گرامی می‌دارم. مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم با تصویب قانون اقدام راهبردی زمینه قانونی تثبیت و ارتقا دستاوردهای هسته‌ای کشور توأم با باز کردن دست دستگاه دیپلماسی در استیفای حقوق ملت ایران را فراهم ساخت. یاد و خاطره شهدای گرانقدر هسته‌ای را گرامی می‌دارم و از مجاهدت شبانه روزی و مخلصانه دانشمندان صنعت هسته‌ای که مایه مباهات و افتخار ملت ایران هستند، قدردانی می‌کنم. همچنین یاد و خاطره دو شهید سرافراز و جاوید نام و دلاور میدان‌های نبرد، امیر شهید سپهبد علی صیاد شیرازی و سید شهیدان اهل قلم یعنی شهید مرتضی آوینی را گرامی می‌دارم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هتک حرمت مسجد الاقصی قبله گاه اول مسلمین جهان و بازداشت و ضرب و شتم اعتکاف کنندگان و نمازگزاران در آن مکان مقدس و حملات وحشیانه نظامیان رژیم صهیونیستی به غزه و جنوب لبنان را به شدت محکوم می‌کنم. رژیم صهیونیستی دهه هاست که با زیر پا گذاشتن تمام قوانین بین المللی به یک ماشین کشتار بدون مهار و به طرز فزاینده ای جنایتکار مبدل گشته است.

قالیباف اظهار داشت: آحاد مسلمین جهان یکدل و یکصدا پشتیبان برادران و خواهران شجاع مسلمان خود هستند و در روز قدس امسال راهپیمایی‌های باشکوه آنها همچون گذشته نشان خواهد داد که آرمان قدس شریف بالنده‌تر و جوشان‌تر و نفرت از رژیم صهیونیستی زنده‌تر از هر زمانی است. رژیم صهیونیستی امروز در ضعیف‌ترین وضعیت خود در طول تاریخ است و جبهه مقاومت این رژیم را به واکنش‌های بزدلانه مجبور کرده است. رژیم صهیونیستی می‌داند که به پشتوانه جبهه مقاومت در روز موعود عقوبتی سخت و در هم کوبنده در انتظار آنهاست.

کد مطلب 5750122
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها