به گزارش خبرنگار مهر، عاطفه سعیدینژاد، مدیرکل امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی در نشست با اعضای ستاد نهضت پیشرفت بانوان استان کرمان با بیان اینکه با همکاری و همراهی اعضای ستاد نهضت پیشرفت بانوان در شهرستانها اتفاقات خوبی شکل گرفته است، گفت: بهنظر میرسد یکی از اتفاقات که باید جدی گرفته شود، این است که اعضای نهضت پیشرفت بانوان نسبت به اقداماتی که باید صورت پذیرد به خوبی توجیه شوند و در این راستا برگزاری یک نشست چند روزه با حضور تمامی اعضا ضرورت دارد.
وی اظهار کرد: پیگیری موضوع عفاف و حجاب و طرحهایی که در این زمینه اجرا میشود، فرصتی برای ایجاد شبکههای اثرگذار مردمی به وجود میآورد از جمله این برنامهها میتوان به جشنواره گوهرشاد اشاره کرد که درواقع از جنس طرح رفیقانه است و با تعامل دستگاههای دیگر از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری، آموزش و پرورش و وزارت کشور برگزار میشود و هریک از دستگاهها با توجه به امکاناتی که در اختیار دارند در به میدان آوردن ظرفیت مردمی نقشآفرینی میکنند و در این زمینه اقدامات لازم در حوزه ستادهای استانی به سازمان تبلیغات اسلامی و به صورت جدی به نهضت پیشرفت بانوان در استانها واگذار شده است.
سعیدینژاد عنوان کرد: طرح گوهرشاد سال گذشته به صورت محدود اجرا شد و امسال این طرح مرکز هماهنگی حوزه عفاف و حجاب خواهد بود، اقداماتی که در این زمینه انجام میشود باید به گونهای باشد که تعاملها با آحاد جامعه بیشتر شود و ضمن هویتبخشی به افراد وارد لایههای بعدی اثرگذاری شویم و برای این منظور برنامههای مختلف مانند برگزاری نمایشگاه، اتاق فرار و … باید در نظر گرفته شود که البته اعتباری برای حمایت از اعضای ستاد نیز باید تخصیص یابد.
وی با تأکید بر اینکه متناسب با ظرفیت موجود از هر استان در زمینه اجرای طرحها توقع داریم، افزود: استانهایی که جدیتر در حوزه طرحها مثل رفیقانه، حرفآورد و … ورود کردهاند، نیروی مردمی خوبی را شکل دادهاند. به عنوان مثال در استان کرمان به تبرک حضور مزار حاج قاسم سلیمانی، توقع بیشتری در رقمزدن اتفاقات فرهنگی داریم.
مدیرکل امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی بیان کرد: در فصل جدید فعالیت نهضت پیشرفت بانوان انتظار داریم این نهضت تنها یک ستاد که ذیل سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت میکند، دیده نشود، بلکه به عنوان جبهه مردمی بانوان به فعالیت خود ادامه دهد و یکی از لازمههای پیشرفت این ستاد این است که شخصیتهای حقیقی و حقوقی استان به ستاد دعوت شوند، نشستهایی با حضور ظرفیتهای اثرگذار استان همراه با ارائه طرحها برگزار شود و این افراد به حضور در شبکه دعوت شوند، درواقع ستاد نهضت پیشرفت بانوان در استانها باید محل جمعآوری حرفها و ایدههای اثرگذار باشد.
وی با اشاره به طرح ایران ۱۴۴۰ گفت: در استانها غیر از رابطان این طرح، اعضای سابق جمعیت فرهیخته و افراد دغدغهمند باید بهعنوان نمایندگان ایران ۱۴۴۰ به ستاد نهضت پیشرفت بانوان معرفی شوند و در جلسات ثابت و کارگاههای مجازی که سهشنبهها برگزار میشود، حضور یابند. در این زمینه قرار است با شعار «زنان پیشرو؛ راویان آینده» جشنواره بانوان فرهیخته را برگزار کنیم.
مجموعه نهضت پیشرفت بانوان در استان کرمان مجموعهای نوپاست
در ادامه حجتالاسلام محسن عارفی، معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه مجموعه نهضت پیشرفت بانوان در استان کرمان مجموعهای نوپاست، گفت: از جمله برنامههایی که از سوی این ستاد دنبال میشود میتوان به طرح گوهرشاد و محله همدل اشاره کرد و بودجهای نیز در این زمینه اختصاص داده شده است.
وی اظهار کرد: ستاد نهضت پیشرفت بانوان در شهرستانها در حال راهاندازی است البته در این زمینه با فراز و نشیبهایی مواجه هستیم جذب نیروی کار متعهد نیازمند ثبات موقعیت شغلی است که باید در نظر گرفته شود.
سحر نژادملایری، مسئول ستاد نهضت پیشرفت بانوان کرمان گفت: استان کرمان ۲۳ شهرستان دارد که در حال حاضر ستاد نهضت پیشرفت بانوان در ۱۷ شهرستان این استان فعال شدهاند و به محض اینکه این ستاد کار خود را آغاز کرد، یک همایش توجیهی برای مسئولان ستاد در شهرستانها برگزار شد و هماکنون رابطان نظام تبیین، نهضت پیشرفت بانوان و رفیقانه در شهرستانها حضور دارند.
وی اظهار کرد: تاکنون حدود ۱۵۰ گزارش ویژه طرحهای مختلف از جمله عفاف و حجاب، حمایت از فرزندآوری، کارگاه هویتبخشی، اردوی جهادی، طرح پیوند مادر و مدرسه، طرح خاندان و … از سوی ستاد نهضت پیشرفت بانوان در شهرستانها ارسال شده است. طرح حرفآورد نیز در دهه آخر ماه رمضان در قالب ارائه ویدئوهایی از سوی مخاطبان با موضوع روایت همدلیهایشان در ماه رمضان اجرا میشود و بعد از ایام ماه رمضان نیز طرح شناسایی بانوان تأثیرگذار در شهرستانها اجرا میشود تا بتوانیم از حضور آنها در مراسم و مناسبتهای مختلف بهرهمند شویم.
نژادملایری افزود: در ادامه فعالیتها جذب رابطان نظام تبیین و عفاف و حجاب را پیگیری میکنیم. در رابطه با طرح گوهرشاد نیز رابطین این طرح معرفی میشوند، نمایشگاه عفاف و حجاب برگزار خواهد شد و ارائه محصولات هنری و اجرای تئاتر خیابانی را در دستور کار خود داریم.
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