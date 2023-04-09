اعضای شورای راهبری تجارت محصولات کشاورزی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در احکام جداگانه‌ای از سوی سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی، علیرضا پیمان پاک قائم مقام وزیر در امور تجارت و تنظیم بازار به عنوان «رئیس شورای راهبری تجارت، بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی» و محسن شیراوند معاون توسعه بازرگانی، هومن فتحی مدیرکل دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی، محسن سلامی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، سید سعید راد معاون وزیر و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و محمدعلی نیکبخت مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی، به عنوان «اعضای شورای راهبری تجارت، بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی» منصوب شدند.

این احکام انتصاب با عنایت به اهمیت اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در سال رشد تولید و مهار تورم و ضرورت اجرای سیاست‌های کلان کشور و قوانین مرتبط با توسعه تجارت و تنظیم بازار کالاهای اساسی صادر شده است.

در این احکام آمده است؛ راهبری برنامه‌های وزارت در مسیر افزایش حجم تجارت خارجی و بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی، گسترش زیرساخت‌های حمایت کننده از صادرات، تسهیل مقررات و قوانین مرتبط، رفع موانع و مردمی‌سازی تجارت بخش کشاورزی و تنظیم بازار محصولات اساسی کشاورزی مورد انتظار است.