به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون کوهنوردی در این مور اعلام کرد: «به سبب فعالیت سامانه بارشی قوی همراه با وزش باد شدید و خیلی شدید، برای نیمه غربی کشور شامل ارتفاعات شمالغرب، غرب، ارتفاعات زاگرس و دامنه های البرز غربی و مرکزی شرایط برای رگبار شدید و رعدوبرق، بارش تگرگ و قلل مرتفع بارش برف و کولاک و در مناطق فاقد بارش توفان گردوخاک طی چهارشنبه و پنجشنبه پیش بینی می شود.

طی این مدت جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه ها، روانه گلی، توفان شدید، اصابت صاعقه و تگرگ و احتمال وقوع بهمن شرایط وقوع خسارت و مخاطره های متعدد را بهمراه دارد.

در سایر مناطق وزش باد شدید تا خیلی شدید مهمترین مخاطره جوی است. از کلیه فعالیت های مرتبط با کوهستان اعم از کوهنوردی، دره نوردی، اسکی، استفاده از تله کابین، پروازهای تفریحی و سایر موارد بویژه برای نیمه غربی کشور اکیدا اجتناب شود.»