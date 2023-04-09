ساعت کاری مدارس و ادارات آموزش و پرورش استان سمنان اعلام شد

عادل خالقی ثمرین در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به ساعت کاری مدارس و ادارات آموزش و پرورش استان سمنان در روزهای پس از لیالی قدر، تاکید کرد: با توجه به فرارسیدن شب‌های قدر، آغاز ساعت کاری ادارات آموزش و پرورش و مدارس استان سمنان در روز دوشنبه ۲۱ فروردین ماه از ساعت ۹ صبح خواهد بود.

وی افزود: به تمام مدارس استان ابلاغ شده که مدیران به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا فعالیت آموزشی و پرورشی مدارس در این روز از ساعت ۹ صبح آغاز شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در پاسخ به سوالی پیرامون اسکان نوروزی نیز، توضیح داد: استقبال مسافران از طرح اسکان فرهنگیان در ایام نوروز ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل رشد ۱۷ درصدی داشته است.

خالقی ثمرین از پذیرش بیش از ۶۷ هزار مسافر در نوروز خبر داد و بیان کرد: خوشبختانه اسکان موقت در مدارس استان سمنان برای نوروز ۱۴۰۲ با کمترین مشکلی صورت گرفت.