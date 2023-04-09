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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۱:۱۹

استاندار سمنان:

۷۳۵ مصوبه ستاد مقابله با قاچاق در استان سمنان رسیدگی شد

۷۳۵ مصوبه ستاد مقابله با قاچاق در استان سمنان رسیدگی شد

سمنان- استاندار سمنان گفت: در سال گذشته کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان رسیدگی به ۷۳۵ مصوبه را در ۱۲۵ نشست تخصصی، در دستور کار قرار داده است.

سید محمدرضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز استان سمنان، رویکردهای استان طی سال ۱۴۰۲ با عنایت به شعار سال، مورد بررسی قرار گرفت، بیان کرد: حمایت بیش از پیش از سرمایه گذاران و تولید کنندگان درون استان یکی از مهمترین اولویت‌های ما در سال جاری است.

وی با بیان اینکه جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و اهمیت دادن به کالاهای تولیدی درون کشور دو اولویت اقتصادی است که برای تحقق شعار سال می‌بایست به آن تاکید داشت، ابراز کرد: یکی از راهکارهایی که برای مهار تورم در دستور کار قرار دارد، ارتقا و حمایت از تولید داخل است.

استاندار سمنان با بیان اینکه می‌بایست از ظرفیت مطلوب فرهنگ سازی در راستای حمایت از کالاهای تولید داخل و مقابله با قاچاق کالا بهره بگیریم، ابراز کرد: برخورد با پدیده کالای قاچاق در کنار اقدامات اجرایی نیازمند برنامه‌ریزی فرهنگی است.

هاشمی همچنین با بیان اینکه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان سمنان در سال گذشته ۱۲۵ نشست را برگزار کرده است، بیان داشت: این میزان نشست‌ها نشان می‌دهد که اهتمام جدی در بحث مقابله با قاچاق کالا و ارز در استان بین دستگاه‌های ذی‌ربط و اجرایی بوده است.

وی با بیان اینکه اعضای این کمیسیون در سال گذشته با برگزاری ۱۲۵ نشست و کارگروه تخصصی، ۷۳۵ مصوبه را مورد رسیدگی قرار دادند، افزود: این مصوبات در راستای مسائل فرهنگ سازی، حمایت از تولید داخلی، ثبت انبارها، نظارت و بازرسی و … بوده است.

استاندار سمنان با بیان اینکه پهنه وسیع و ارتباط با هشت استان کشور، شرایط مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در سمنان، با اهمیت می‌کند، تاکید کرد: عزم جدی مسئولان استان چه در زمینه مسئولان اجرایی و دولتی و چه دستگاه قضائی و انتظامی وجود دارد.

کد مطلب 5750278

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