۷۳۵ مصوبه ستاد مقابله با قاچاق در استان سمنان رسیدگی شد

سید محمدرضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز استان سمنان، رویکردهای استان طی سال ۱۴۰۲ با عنایت به شعار سال، مورد بررسی قرار گرفت، بیان کرد: حمایت بیش از پیش از سرمایه گذاران و تولید کنندگان درون استان یکی از مهمترین اولویت‌های ما در سال جاری است.

وی با بیان اینکه جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و اهمیت دادن به کالاهای تولیدی درون کشور دو اولویت اقتصادی است که برای تحقق شعار سال می‌بایست به آن تاکید داشت، ابراز کرد: یکی از راهکارهایی که برای مهار تورم در دستور کار قرار دارد، ارتقا و حمایت از تولید داخل است.

استاندار سمنان با بیان اینکه می‌بایست از ظرفیت مطلوب فرهنگ سازی در راستای حمایت از کالاهای تولید داخل و مقابله با قاچاق کالا بهره بگیریم، ابراز کرد: برخورد با پدیده کالای قاچاق در کنار اقدامات اجرایی نیازمند برنامه‌ریزی فرهنگی است.

هاشمی همچنین با بیان اینکه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان سمنان در سال گذشته ۱۲۵ نشست را برگزار کرده است، بیان داشت: این میزان نشست‌ها نشان می‌دهد که اهتمام جدی در بحث مقابله با قاچاق کالا و ارز در استان بین دستگاه‌های ذی‌ربط و اجرایی بوده است.

وی با بیان اینکه اعضای این کمیسیون در سال گذشته با برگزاری ۱۲۵ نشست و کارگروه تخصصی، ۷۳۵ مصوبه را مورد رسیدگی قرار دادند، افزود: این مصوبات در راستای مسائل فرهنگ سازی، حمایت از تولید داخلی، ثبت انبارها، نظارت و بازرسی و … بوده است.

استاندار سمنان با بیان اینکه پهنه وسیع و ارتباط با هشت استان کشور، شرایط مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در سمنان، با اهمیت می‌کند، تاکید کرد: عزم جدی مسئولان استان چه در زمینه مسئولان اجرایی و دولتی و چه دستگاه قضائی و انتظامی وجود دارد.