به گزارش خبرگزاری مهر، همت هادیان رئیس هیات ورزشهای همگانی استان سمنان در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون ضمن مثبت خواندن روند استقبال از طرح ملی مینی فوتبال اذعان داشت:‌ الحمدالله در استان سمنان با برنامه ریزی و سازماندهی مناسب فرایند ثبت نام صورت گرفته و با مشارکت خوب مردم همراه بوده است، این طرح ملی شور و نشاط خاصی میان علاقمندان ورزش همگانی و دوستداران ورزش مینی فوتبال در تمام شهرستانهای استان از شهرها و روستاها ایجاد کرده و همه ظرفیت های اجرایی برای برگزاری باشکوه این پای کار آمده است.

او ادامه داد: در استان سمنان با تشکیل ستاد استانی مینی فوتبال محلات به ریاست معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و حمایت و پشتیبانی مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان و همکارانشان در سطح استان و شهرستانها تلاش شد تمامی ظرفیت های اجرایی استان برای برگزاری مسابقات مینی فوتبال بسیج شود و اقشار گوناگون جامعه برای حضور در این رویداد فراخوان شده اند و می توان گفت تا حد زیادی موفق بودیم.

هادیان با اشاره به تعامل خوب بین بخشی نهادی های ذی ربط ورزش همگانی اذعان داشت: در اجرای این طرح ملی و بزرگ همکاری و تعامل نقش مهم و کلیدی دارد، تاکنون با تلاش صورت گرفته همکاری تنگاتنگ استانداری و فرمانداری ها، اداره کل ورزش و جوانان و ادارات ورزش و جوانان شهرستانها، هیاتهای ورزش همگانی شهرستانها، مجموعه سپاه و بسیج استان، شهرداریها و دهیاری‌های استان، دانشگاه ها را شاهد بودیم.

وی با اشاره به دیگر برنامه های هیئت ورزشهای همگانی استان سمنان در شش ماهه نخست سال یادآور شد:‌ هیات ورزشهای همگانی استان به موازات این طرح ملی، از تمام ظرفیت های موجود استان و شهرستانی و کمیته ها و تعامل و کار مشارکتی با دستگاه‌ها و نهادها و توجه ویژه به امر آموزش و پژوهش و ظرفیت رسانه های استان مثل گذشته تلاش خواهد شد ورزش شهروندی و مشارکت بیشتر مردم را در برنامه ها و مناسبت‌ها افزایش یابد و روز به روز شاهد افزایش درصد مشارکت مردم در برنامه ها و رویدادهای ورزش همگانی باشیم.

هادیان میزان مشارکت بانوان در برنامه های ورزش همگانی مثبت خواند و گفت:‌ میزان مشارکت بانوان در فعالیتهای هیات در سطح استان بسیار عالی است و مشارکت تقریبا هفتاد درصدی بانوان و خانواده ها را در طی دو سال اخیر در استان شاهد بودیم و هرچه مشارکت بانوان و خانواده در حوزه همگانی افزایش یابد به ارتقای سلامت و ایجاد شور و نشاط اجتماعی کمک شایانی خواهد نمود. در طرح مینی فوتبال هم شاهد مشارکت بسیار خوب بانوان بودیم و نزدیک به ۴۰درصد ثبت نام این رویداد مهم از بانوان میباشد. ضمنا اینکه تلاش شده در هیات ورزشهای همگانی استان سمنان در حوزه مدیریتی و ارکان هیات در استان و شهرستانها از ظرفیت بسیار خوب بانوان استفاده شده و نیروهای بسیار خوب کاری به جامعه ورزش استان معرفی شدند.

وی در خاتمه گفت: برابر برنامه ریزی و زمان بندی ابلاغی فدراسیون ان‌شالله ۱۵ اردیبهشت شاهد افتتاحیه مینی فوتبال محلات باحضور میهمانان ملی و استانی خواهیم بود که اطلاعات ‌کامل این برنامه اعلام خو اهد شد