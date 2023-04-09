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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۲:۱۶

رئیس هیات ورزش های همگانی سمنان:

استقبال از مسابقات مینی فوتبال در تاریخ ورزش همگانی بی‌سابقه است

استقبال از مسابقات مینی فوتبال در تاریخ ورزش همگانی بی‌سابقه است

رئیس هیات ورزشهای همگانی استان سمنان گفت: طرح ملی مینی فوتبال بزرگترین رویداد در حوزه ورزش شهروندی است و در تاریخ ورزش همگانی هم بی سابقه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، همت هادیان رئیس هیات ورزشهای همگانی استان سمنان در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون ضمن مثبت خواندن روند استقبال از طرح ملی مینی فوتبال اذعان داشت:‌ الحمدالله در استان سمنان با برنامه ریزی و سازماندهی مناسب فرایند ثبت نام صورت گرفته و با مشارکت خوب مردم همراه بوده است، این طرح ملی شور و نشاط خاصی میان علاقمندان ورزش همگانی و دوستداران ورزش مینی فوتبال در تمام شهرستانهای استان از شهرها و روستاها ایجاد کرده و همه ظرفیت های اجرایی برای برگزاری باشکوه این پای کار آمده است.

او ادامه داد: در استان سمنان با تشکیل ستاد استانی مینی فوتبال محلات به ریاست معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و حمایت و پشتیبانی مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان و همکارانشان در سطح استان و شهرستانها تلاش شد تمامی ظرفیت های اجرایی استان برای برگزاری مسابقات مینی فوتبال بسیج شود و اقشار گوناگون جامعه برای حضور در این رویداد فراخوان شده اند و می توان گفت تا حد زیادی موفق بودیم.

هادیان با اشاره به تعامل خوب بین بخشی نهادی های ذی ربط ورزش همگانی اذعان داشت: در اجرای این طرح ملی و بزرگ همکاری و تعامل نقش مهم و کلیدی دارد، تاکنون با تلاش صورت گرفته همکاری تنگاتنگ استانداری و فرمانداری ها، اداره کل ورزش و جوانان و ادارات ورزش و جوانان شهرستانها، هیاتهای ورزش همگانی شهرستانها، مجموعه سپاه و بسیج استان، شهرداریها و دهیاری‌های استان، دانشگاه ها را شاهد بودیم.

وی با اشاره به دیگر برنامه های هیئت ورزشهای همگانی استان سمنان در شش ماهه نخست سال یادآور شد:‌ هیات ورزشهای همگانی استان به موازات این طرح ملی، از تمام ظرفیت های موجود استان و شهرستانی و کمیته ها و تعامل و کار مشارکتی با دستگاه‌ها و نهادها و توجه ویژه به امر آموزش و پژوهش و ظرفیت رسانه های استان مثل گذشته تلاش خواهد شد ورزش شهروندی و مشارکت بیشتر مردم را در برنامه ها و مناسبت‌ها افزایش یابد و روز به روز شاهد افزایش درصد مشارکت مردم در برنامه ها و رویدادهای ورزش همگانی باشیم.

هادیان میزان مشارکت بانوان در برنامه های ورزش همگانی مثبت خواند و گفت:‌ میزان مشارکت بانوان در فعالیتهای هیات در سطح استان بسیار عالی است و مشارکت تقریبا هفتاد درصدی بانوان و خانواده ها را در طی دو سال اخیر در استان شاهد بودیم و هرچه مشارکت بانوان و خانواده در حوزه همگانی افزایش یابد به ارتقای سلامت و ایجاد شور و نشاط اجتماعی کمک شایانی خواهد نمود. در طرح مینی فوتبال هم شاهد مشارکت بسیار خوب بانوان بودیم و نزدیک به ۴۰درصد ثبت نام این رویداد مهم از بانوان میباشد. ضمنا اینکه تلاش شده در هیات ورزشهای همگانی استان سمنان در حوزه مدیریتی و ارکان هیات در استان و شهرستانها از ظرفیت بسیار خوب بانوان استفاده شده و نیروهای بسیار خوب کاری به جامعه ورزش استان معرفی شدند.

وی در خاتمه گفت: برابر برنامه ریزی و زمان بندی ابلاغی فدراسیون ان‌شالله ۱۵ اردیبهشت شاهد افتتاحیه مینی فوتبال محلات باحضور میهمانان ملی و استانی خواهیم بود که اطلاعات ‌کامل این برنامه اعلام خو اهد شد

کد مطلب 5750312

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