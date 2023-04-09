به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه العهد، منابع فلسطینی گزارش دادند که از صبح امروز یکشنبه همزمان با عید یهودی پسح، صدها شهرک‌نشین صهیونیست به مسجدالاقصی یورش برده‌اند.

همزمان نیز صدها نمازگزار و معتکف فلسطینی در مسجدالاقصی حضور دارند و این مساله احتمال درگیری‌ها در قبله اول مسلمانان جهان را تشدید کرده است.

منابع محلی از حضور صدها نظامی صهیونیست در مسجدالاقصی و آرامش شکننده در این مسجد خبر می دهند.

گفتنی است در روزهای اخیر همزمان با ایام ماه مبارک رمضان، نظامیان صهیونیست به نمازگزاران فلسطینی در مسجدالاقصی حملات وحشیانه‌ای داشته و صدها نفر را بازداشت و زخمی کردند. در این حملات صهیونیست‌ها با نقض حق مسلمانان در برگزاری مراسم عبادی در قبله اول مسلمانان جهان، به صورتی رفتار کردند که انتقادات محافل منطقه‌ای و بین‌المللی را ایجاد کرده است.