وضعیت ناآرام امروز در مسجدالاقصی+ فیلم و تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب‌نیوز، صبح امروز صدها شهرک‌نشین صهیونیست با حمایت شدید نظامیان صهیونیست به مسجدالاقصی یورش بردند.

نمازگزاران و اعتکاف کنندگان در مسجد الاقصی همزمان با تعرض شهرک‌نشینان اشغالگر صهیونیست به این مسجد، فریاد الله اکبر سر دادند.

بنابر اعلام منابع عبری در یورش امروز، دستکم ۷۰۰ شهرک‌نشین صهیونیست به مسجدالاقصی تعرض کردند.

از سوی دیگر، صدها صهیونیست با تجمع در برابر دیوار براق مراسم‌های مرتبط با عید یهودی پسح را آغاز کردند.

روزنامه عبری مکور ریشون امروز در گزارشی نوشت: به دلیل ترس اسرائیلی‌ها از عملیات فلسطینی‌ها و تنش‌ها در مسجدالاقصی، استقبال آنها از حضور در مراسم عید پسح ضعیف بوده است.

گفتنی است در روزهای اخیر همزمان با ایام ماه مبارک رمضان، نظامیان صهیونیست به نمازگزاران فلسطینی در مسجدالاقصی حملات وحشیانه‌ای داشته و صدها نفر را بازداشت و زخمی کردند. در این حملات صهیونیست‌ها با نقض حق مسلمانان در برگزاری مراسم عبادی در قبله اول مسلمانان جهان، به صورتی رفتار کردند که انتقادات محافل منطقه‌ای و بین‌المللی را ایجاد کرده است.