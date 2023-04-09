دو شهرستان چهارمحال و بختیاری در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفتند

علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شهرستان‌های اردل و کوهرنگ به لحاظ شیوع بیماری کرونا در وضعیت قرمز و بسیار پر خطر و شهرستان‌های شهرکرد، بروجن، فارسان، بن، سامان و کیار در وضعیت نارنجی گرفته است.

وی تصریح کرد: شهرستان‌های لردگان و خانمیرزا نیز به لحاظ شیوع بیماری کرونا در وضعیت زرد و نسبتاً پر خطر قرار گرفته اند.

احمدی با اشاره اینکه کرونا مجدد در این استان شیوع پیدا کرده است ادامه داد: اگر پروتکل‌های بهداشتی رعایت نشود در وضعیت بحرانی قرار خواهیم گرفت.

وی در پایان خاطر نشان کرد: لازم است همشهریان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی از ابتلاء و گسترش شیوع بیماری کرونا پیشگیری و در صورت داشتن علائم مشابه سرماخوردگی از حضور در تجمعات تا بهبودی کامل جداً خودداری کنند.