هدفگذاری برای اضافه شدن ۲۵۰۰ حامی ایتام در زنجان 

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله صالحی، صبح یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: سال گذشته علی رغم چالش‌ها، خدمات خوبی به جامعه هدف ارائه شد و این به برکت حضور مردم در کنار کمیته امداد و هم‌افزایی کمک‌های مردمی با منابع دولتی حاصل شده است.

وی با اشاره به اینکه ماه مبارک رمضان هم بهار قرآن و هم بهار کمک به اقشار نیازمند است و فضایی خوبی برای خیر و احسان فراهم می‌شود، ابراز کرد: تا کنون برنامه‌های خوبی در استان شکل گرفته و برای ایام آتی هم ویژه برنامه‌ای برای ارتقای کمک‌های خیران در نظر گرفته شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان به طرح «اطعام مهدوی» در قالب تهیه و توزیع غذای گرم، بسته‌هایی معیشتی و افطاری ساده اشاره کرد و گفت: در این راستا۶۰ آشپزخانه ایجاد شده که در آن طبخ، توزیع و اطعام را داریم و از ابتدای ماه رمضان تا امروز ۱۰۳ هزار پرس غذا گرم و افطاری ساده بین مددجویان توزیع شده است.

وی «نان مهربانی» را دیگر برنامه کمیته امداد در ماه مبارک رمضان خواند و افزود: از ۱۵ رمضان هفته اکرام ایتام و تکریم خیران آغاز شده و این طرح از ابتدای ماه مبارک رمضان با محوریت ۱۸۲ مرکز نیکوکاری برنامه‌ریزی شده است.

صالحی با اشاره به اینکه توزیع ۲۰۷ هزار پرس غذای گرم در قالب اطعام مهدوی هدفگذاری شده است، بیان کرد: در طرح اطعام مهدوی ۱۴ هزار بسته معیشتی از محل کمک خیران تهیه و توزیع و ارزش ریالی کمک‌های خیران در این طرح ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

وی با اشاره به اینکه طرح ویژه رمضان با عنوان «پویش به عشق علی(ع)» در راستای ثبت نام نیکوکاران و خیران در طرح اکرام ایتام و محسنین تدارک دیده شده است، تصریح کرد: بیش از ۲۶ حامی در استان زنجان حمایت از ۴ هزار و ۵۰۰ نفر را به عهده دارد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان یادآور شد: سال گذشته در طرح زنجان مهربان ثبت‌نام ۲ هزار حامی در طرح اکرام ایتام هدفگذاری شده بود که در پایان طرح ۳ هزار نفر نام نویسی کردند و امسال هم هدفگذاری کردیم در پویش به عشق علی(ع) ۲۵۰۰ خیر جدید اضافه شود.

وی با اشاره به اینکه زنجان استان پیشرو در طرح اکرام ایتام است،عنوان کرد: سرانه پرداختی به ایتام بیش از ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که تلاش داریم به از ۲ میلیون تومان برسانیم و زنجان رتبه ۲ کشوری را استان در این بخش دارد و همچنین ۶۵۰ هزار تومان سرانه طرح محسنین است که رتبه ۴ کشوری را داریم.

صالحی تعداد پایگاه‌های پیش‌بینی شده برای برگزاری پویش به عشق علی در ماه مبارک رمضان به‌ویژه لیالی قدر را ۲۲۰ مورد برشمرد و گفت: برای ثبت‌نام حامیان روش‌های غیرضروری هم پیش‌بینی کردیم که افراد می‌توانند عدد ۱ را به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۴ ارسال و یا به سایت کمیته امداد مراجعه کنند.

وی با اشاره به اینکه زنجان در جمع‌اوری زکات فطره نیز جزو استان‌های برتر کشور است، خاطرنشان کرد: تلاش داریم ۸۰۰ پایگاه را برای جمع‌آوری زکات قطره داشته باشیم و در اسرع وقت با حفظ کرامت مددجویان این مبالغ توزیع شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان با اشاره به طرح مفتاح‌الجنه برای دیدار اقشار مختلف با نیازمند ابراز کرد: سال گذشته ۱۲ هزار دیدار داشتیم و امیدواریم ۵۰ درصد خانواده‌های تحت حمایت تا پایان امسال در قالب این طرح مورد تفقد قرار گیرند.

وی با اشاره به اینکه توانمندسازی جامعه هدف یکی از رویکردهای کمیته امداد است، تصریح کرد: ۵ هزار فرصت شغلی برای مددجویان ایجاد کردیم و امسال جشن خودکفایی یک هزار مددجو را برگزار می‌کنیم.