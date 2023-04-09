به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی سقائیان نژاد در دیدار با آیت‌الله حسینی بوشهری با اشاره به ارائه خدمات مدیریت شهری در ایام نیمه شعبان، نوروز و ماه مبارک رمضان اظهار داشت: بخشی از مشکلات موجود در مسیر خدمت‌رسانی به زائران و شهروندان، مشکلات زیربنایی به شمار می‌رود.

شهردار قم ابراز کرد: ایجاد پارکینگ‌های تصنعی و موقت برای یک تا دو ماه، جز اتلاف سرمایه معنای دیگری ندارد و باید راهکاری در جهت ایجاد پارکینگ‌های دائمی در قم اندیشید.

وی با اشاره به دیگر مشکلات در زمینه پذیرایی از زائران در ایام نیمه شعبان تصریح کرد: از طرفی تنها یک ورودی از سمت خیابان معلم به‌طرف مسجد مقدس جمکران وجود دارد که بار ترافیکی زیادی به وجود می‌آید.

سقائیان نژاد اذعان کرد: قرار است به سمت قبله نیز مسیرهایی گشوده شود تا بخش زیادی از این مشکلات از بین برود، اما برخی مداخله‌ها و تداخلات به‌خصوص در نیمه شعبان در زمینه جانمایی موکب‌ها یک سری دغدغه‌ها و چالش‌های جدی به وجود می‌آورد.

وی با تأکید بر تدابیر یکپارچه در زمینه میزبانی از زائران و مسافران عنوان کرد: در جهت ساماندهی وضعیت تردد زائران ۲۰۰ هکتار زمین تقاضا کردیم که ۶۰ هکتار ویژه پارکینگ است و زمین‌ها در اطراف مسجد مقدس جمکران آزاد بوده و امید است بتوانیم پارکینگ‌هایی با زیرساخت‌های لازم فراهم کنیم.