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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۲:۰۶

شهردار قم خبر داد؛

پیش‌بینی احداث ۶۰ هکتار پارکینگ دائمی اطراف مسجد مقدس جمکران

پیش‌بینی احداث ۶۰ هکتار پارکینگ دائمی اطراف مسجد مقدس جمکران

قم- شهردار قم از پیش‌بینی و آماده‌سازی ۶۰ هکتار پارکینگ دائمی در اطراف مسجد مقدس جمکران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی سقائیان نژاد در دیدار با آیت‌الله حسینی بوشهری با اشاره به ارائه خدمات مدیریت شهری در ایام نیمه شعبان، نوروز و ماه مبارک رمضان اظهار داشت: بخشی از مشکلات موجود در مسیر خدمت‌رسانی به زائران و شهروندان، مشکلات زیربنایی به شمار می‌رود.

شهردار قم ابراز کرد: ایجاد پارکینگ‌های تصنعی و موقت برای یک تا دو ماه، جز اتلاف سرمایه معنای دیگری ندارد و باید راهکاری در جهت ایجاد پارکینگ‌های دائمی در قم اندیشید.

وی با اشاره به دیگر مشکلات در زمینه پذیرایی از زائران در ایام نیمه شعبان تصریح کرد: از طرفی تنها یک ورودی از سمت خیابان معلم به‌طرف مسجد مقدس جمکران وجود دارد که بار ترافیکی زیادی به وجود می‌آید.

سقائیان نژاد اذعان کرد: قرار است به سمت قبله نیز مسیرهایی گشوده شود تا بخش زیادی از این مشکلات از بین برود، اما برخی مداخله‌ها و تداخلات به‌خصوص در نیمه شعبان در زمینه جانمایی موکب‌ها یک سری دغدغه‌ها و چالش‌های جدی به وجود می‌آورد.

وی با تأکید بر تدابیر یکپارچه در زمینه میزبانی از زائران و مسافران عنوان کرد: در جهت ساماندهی وضعیت تردد زائران ۲۰۰ هکتار زمین تقاضا کردیم که ۶۰ هکتار ویژه پارکینگ است و زمین‌ها در اطراف مسجد مقدس جمکران آزاد بوده و امید است بتوانیم پارکینگ‌هایی با زیرساخت‌های لازم فراهم کنیم.

کد مطلب 5750392

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