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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۲:۱۱

مدیرعامل بنیاد ۱۵ خرداد خبر داد:

پرداخت کمک‌هزینه خرید عینک به ۲۸۰۰ کودک مبتلا به تنبلی چشم

پرداخت کمک‌هزینه خرید عینک به ۲۸۰۰ کودک مبتلا به تنبلی چشم

مدیرعامل بنیاد ۱۵ خرداد ستاد اجرایی فرمان امام از پرداخت کمک‌هزینه خرید عینک به ۲ هزار و ۸۰۰ کودک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا علیان‌زادگان با اعلام این خبر و با اشاره به اجرای طرح ملی غربالگری تنبلی چشم در سراسر کشور افزود: از ابتدای حمایت بنیاد ۱۵ خرداد از اجرای این طرح در زمستان سال ۱۴۰۱، تاکنون کمک‌هزینه خرید عینک به حساب سرپرستان ۲ هزار و ۸۰۰ کودک مبتلا به تنبلی چشم واریز شده است.

مدیرعامل بنیاد ۱۵ خرداد خاطرنشان کرد: برای هر یک از ۲ هزار و ۸۰۰ کودک مشمول مرحله اول این طرح، کمک‌هزینه ۵ میلیون ریالی خرید عینک و در مجموع مبلغ ۱۴ میلیارد ریال پرداخت صورت گرفته است.

وی از اختصاص ۷۰ میلیارد ریال برای مراحل بعدی این طرح خبر داد و گفت: بنیاد ۱۵ خرداد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) پس از غربالگری بیش از سه میلیون کودک ۳ تا ۶ ساله، از ۱۴ هزار کودک نیازمند با اهدای کمک‌هزینه خرید عینک حمایت می‌کند.

علیان‌زادگان تاکید کرد: در مرحله اول طرح ملی غربالگری تنبلی چشم، بیشترین حمایت‌ها متعلق به کودکان ساکن استان‌های آذربایجان شرقی، لرستان، فارس، خراسان جنوبی و خوزستان بوده است.

مدیرعامل بنیاد ۱۵ خرداد با اشاره به اجرای طرح ملی غربالگری تنبلی چشم از اسفندماه سال گذشته بیان کرد: در این مدت، حمایت فراگیر در سطح کشور با اعطای کمک‌هزینه خرید عینک به کودکان ۳ تا ۶ سال که از بین سه میلیون کودک موضوع این طرح ملی نیازمند حمایت مالی برای خرید عینک هستند عملیاتی شده است.

علیان‌زادگان تصریح کرد: برای امسال نیز مداخلات سطح بالاتر را برای کودکانی که نیاز به جراحی چشم داشته باشند توسط گروه‌های پزشکی جهادی همکار با بنیاد ۱۵ خرداد در دستور کار داریم.

کد مطلب 5750397
مهناز قربانی مقانکی

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