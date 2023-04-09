به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا علیانزادگان با اعلام این خبر و با اشاره به اجرای طرح ملی غربالگری تنبلی چشم در سراسر کشور افزود: از ابتدای حمایت بنیاد ۱۵ خرداد از اجرای این طرح در زمستان سال ۱۴۰۱، تاکنون کمکهزینه خرید عینک به حساب سرپرستان ۲ هزار و ۸۰۰ کودک مبتلا به تنبلی چشم واریز شده است.
مدیرعامل بنیاد ۱۵ خرداد خاطرنشان کرد: برای هر یک از ۲ هزار و ۸۰۰ کودک مشمول مرحله اول این طرح، کمکهزینه ۵ میلیون ریالی خرید عینک و در مجموع مبلغ ۱۴ میلیارد ریال پرداخت صورت گرفته است.
وی از اختصاص ۷۰ میلیارد ریال برای مراحل بعدی این طرح خبر داد و گفت: بنیاد ۱۵ خرداد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) پس از غربالگری بیش از سه میلیون کودک ۳ تا ۶ ساله، از ۱۴ هزار کودک نیازمند با اهدای کمکهزینه خرید عینک حمایت میکند.
علیانزادگان تاکید کرد: در مرحله اول طرح ملی غربالگری تنبلی چشم، بیشترین حمایتها متعلق به کودکان ساکن استانهای آذربایجان شرقی، لرستان، فارس، خراسان جنوبی و خوزستان بوده است.
مدیرعامل بنیاد ۱۵ خرداد با اشاره به اجرای طرح ملی غربالگری تنبلی چشم از اسفندماه سال گذشته بیان کرد: در این مدت، حمایت فراگیر در سطح کشور با اعطای کمکهزینه خرید عینک به کودکان ۳ تا ۶ سال که از بین سه میلیون کودک موضوع این طرح ملی نیازمند حمایت مالی برای خرید عینک هستند عملیاتی شده است.
علیانزادگان تصریح کرد: برای امسال نیز مداخلات سطح بالاتر را برای کودکانی که نیاز به جراحی چشم داشته باشند توسط گروههای پزشکی جهادی همکار با بنیاد ۱۵ خرداد در دستور کار داریم.
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