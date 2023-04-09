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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۲:۱۳

برترین های هفته سوم مسابقات اسبدوانی یزد معرفی شدند

برترین های هفته سوم مسابقات اسبدوانی یزد معرفی شدند

هفته سوم مسابقات سراسری اسبدوانی (کورس بهاره)به میزبانی استان یزد با معرفی برترین ها به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون‌ سوارکاری، هفته سوم این رویداد در شش دور در حضور پیشکسوتان این رشته پیگیری شد.

در هفته سوم بیش چهل و پنج راس اسب در شش دور در کلاسهای مختلف باهم به رقابت پرداختند.

نتایج به شرح زیر است :
در دور اول:برلیان خوشرو، به چابکسوار ی احمد محمدی
دور دوم کلاس: پهلوان به چابک سواری محمد سپهوند
دور سوم: پاداش میردهقان به چابک سواری سوار یوسف سر گلزهی
دور چهارم:پرنس اتابک
به چابک سواری سمیع محمدی
در دور پنجم : بی باک طوس به چابک سواری یوسف سر گلزهی
دورششم پرسپولیس دانیالی به چابک سواری محمد سپهوند

این مسابقات هر جمعه شنبه در مجتمع سوارکاری صفائیه یزد برگزار می شود.

کد مطلب 5750399

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