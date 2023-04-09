کوروش باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اردوی تیم ملی وزنه برداری بانوان در مهدی شهر برگزار شد، بیان کرد: ۱۷ بانوی وزنه بردار خود را زیر نظر مربیان برای شرکت در مسابقات آسیایی وزنه برداری بزرگسالان در کره جنوبی آماده میکنند.
وی تمرینات تکنیکی و آمادگی جسمانی را بخشهای این اردو دانست و تاکید کرد: شرکت کنندگان در این اردو برای افزایش رکوردهای خود تلاش میکنند تا عملکرد بهتری را از خود نشان دهند.
مدیر تیمهای ملی وزنه برداری ایران با بیان اینکه ورزشکاران بانوی وزنه بردار در این اردو گزینش خواهند شد تا بهترینها به مسابقات اعزام شوند، ابراز کرد: سه ورزشکار خانم از استان سمنان نیز در این اردو هستند.
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