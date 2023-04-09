اخذ مجوز برای تولیدکنندگان تسهیل شود / پایش مستمر پوشش در ادارات

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی حاج‌زاده پیش از ظهر امروز در نخستین جلسه شورای اداری شهرستان جاجرم در محل سالن جلسات فرمانداری اظهار کرد: با توجه به اهمیت شعار سال تمامی مدیران شهرستانی توان خود را جهت تحقق این شعار و رونق حوزه تولید به کار گیرند.

فرماندار شهرستان جاجرم تصریح کرد: مدیران شهرستانی باید با ارتباط مناسب با مدیران استانی به دنبال جذب اعتبارات استانی و ملی خارج از حوزه کمیته برنامه‌ریزی باشند و مدیران استانی را در طول سال به شهرستان دعوت کنند و با تعامل مناسب به دنبال جذب اعتبار باشند.

وی در ادامه افزود: در طول یک سال گذشته برخی از مراجعان و تولیدکنندگان جهت اخذ مجوز در دستگاه‌های اجرایی مشکلاتی داشته‌اند که متأسفانه باعث طولانی شدن روند اخذ مجوز شد و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید به قوانین تسلط کامل داشته باشند تا بتوانند به مردم کمک کنند و روند اخذ مجوزها را تسهیل کنند.

وی تصریح کرد: تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان موظف هستند هر هفته همچون سال گذشته برنامه ملاقات عمومی با مردم را در ساعات و روز مشخص تدوین کنند و بااطلاع رسانی دقیق مردم را در جریان اقدامات قرار دهند.

حاج‌زاده در ادامه با اشاره به موضوع عفاف و حجاب گفت: در حوزه مسائل عفاف و حجاب مصوبه ۴۲۷ شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی به‌تمامی دستگاه‌ها ابلاغ شده و مکاتبات مختلفی نیز در این راستا با مجموعه اداری شهرستان صورت‌گرفته و مدیران باید در حوزه عفاف و حجاب در مجموعه خود دقت و نظارت کافی را داشته باشند و در مجموعه اداری شهرستان نیز رعایت عفاف و حجاب به‌صورت مستمر پایش و نظارت خواهد شد.

فرماندار شهرستان جاجرم گفت: روند ساخت برخی پروژه‌های عمرانی شهرستان طولانی شده و در سال جاری هیچ پروژه جدیدی تعریف نخواهد شد و پیگیری برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ادامه خواهد داشت.