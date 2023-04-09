بستری ۱۵۱ بیمار کرونایی در مراکز درمانی گیلان

فردین مهرابیان در گفتگو بت خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در گیلان اظهار کرد: تعداد بیماران بستری کرونایی در بیمارستانهای گیلان به ۱۵۱ نفر رسید.
وی با بیان اینکه طی شبانه روز گذشته ۳۹ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی گیلان بستری شدند، افزود: وضعیت ۲۸ بیمار کرونایی نیز بدحال گزارش شده و برای درمان ویژهتر به بخش مراقبتهای ویژه منتقل شدند.
مهرابیان تصریح کرد: در این مدت ۵۵ بیمار کرونایی پس از درمان، بهبود یافته و از مراکز درمانی استان مرخص شدند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر لزوم رعایت دستورالعملهای بهداشتی تاکید کرد و ادامه داد: مردم برای حفظ سلامت خود و خانوادههایشان از عبور و مرور در مراکز شلوغ خودداری کنند.
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