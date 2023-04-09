امان محمد کمالی به خبرنگار مهر گفت: براساس تجزیه و تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، وضعیت جوی استان در روزهای سه شنبه تا پنجشنبه صاف تا نیمه‌ابری همراه با استمرار هوای گرم است و جریانات گرم جنوبی تقویت می‌شود.

مدیرکل هواشناسی گلستان افزود: روند افزایش دمای گلستان به نحوی است که مردم استان در روزهای چهار شنبه و پنجشنبه گرمای ۴۰ درجه را تجربه خواهند کرد.

وی گفت: با توجه به خشک بودن عرصه‌های طبیعی و افزایش دمای هوا، احتمال وقوع آتش‌سوزی در مناطق جنگلی و عرصه‌های طبیعی وجود دارد.

استان گلستان بیش از ۱۶۰ مرکز باران سنجی و ایستگاه هواشناسی دارد.