امان محمد کمالی به خبرنگار مهر گفت: براساس تجزیه و تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، وضعیت جوی استان در روزهای سه شنبه تا پنجشنبه صاف تا نیمهابری همراه با استمرار هوای گرم است و جریانات گرم جنوبی تقویت میشود.
مدیرکل هواشناسی گلستان افزود: روند افزایش دمای گلستان به نحوی است که مردم استان در روزهای چهار شنبه و پنجشنبه گرمای ۴۰ درجه را تجربه خواهند کرد.
وی گفت: با توجه به خشک بودن عرصههای طبیعی و افزایش دمای هوا، احتمال وقوع آتشسوزی در مناطق جنگلی و عرصههای طبیعی وجود دارد.
استان گلستان بیش از ۱۶۰ مرکز باران سنجی و ایستگاه هواشناسی دارد.
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