به گزارش خبرگزاری مهر، کاربران عربزبان در توئیتر با اشاره به واکنش محور مقاومت به تجاوزات رژیمصهیونیستی علیه مسجدالاقصی تاکید کردند که منطقه آبستن تحولات بزرگی است.
صادق مقدم در خصوص محور مقاومت نوشت: محور مقاومت از اتحاد در میادین به اتحاد در جبههها رسیده است. فلسطین تنها نیست. پیامهای مشخصی از لبنان به سوریه، اردن و مصر ارسال شده است. تحولات بزرگی پیشروی منطقه است. منتظر سخنرانی سید حسن نصرالله دبیرکل حزبالله لبنان در روز قدس هستیم.
حسن خطیب نیز با انتشار یک پست با اشاره به درخواست اسرائیل از اردن برای خالی کردن مسجدالاقصی از معتکفین نوشت: بهنظر میرسد اسرائیل می کوشد بدون آنکه وارد تنشهای بیشتری در جبهه داخلی شود، مقاومت میان ساکنان قدس اشغالی را خاموش کند. همچنین اردن را از طریق سرکوب نمازگزاران به بهانه بازگرداندن آرامش به اماکن مقدس وارد این بحران کند.
ایمن محمود با اشاره به سالگرد کشتار دیریاسین نوشت: دیروز سالگرد کشتار مدرسه بحرالبقر و امروز سالگرد کشتار دیریاسین. رژیمصهیونیستی نگذاشته یک روز بدون خونریزی بگذرد.
یعقوب علویه با استفاده از کلمات اسد و عرین و اشاره به گروه مقاومت عرین الاسد نوشت: در سوریه، اسد در بیشه خود گروه لواء القدس را دارد و در قدس گروه عرینالاسود پرچم فلسطین را برافراشته است. تمام میادین تبدیل به صحنهای مسجدالاقصی میشود.
ابوخاطر با اشاره به کشتار دیریاسین نوشت: نباید فراموش کنیم دشمن ما کیست. هفتادوپنجمین سالگرد کشتار روستای دیریاسین که نزدیک به ۳۶۰ شهید فلسطینی به دست گروههای تروریستی صهیونیستی با خونسردی کامل قربانی شدند.
محمد القبوط با اشاره به عملیات گروههای مقاومت فلسطین علیه صهیونیستها نوشت: از آغاز سال میلادی تاکنون ۱۸ صهیونیست به هلاکت رسیدهاند و در آینده تعداد بیشتری به هلاکت خواهند رسید.
حساب کاربری مدی العالم نوشت: عملیات گروههای مقاومت واکنش طبیعی به جنایات دشمن صهیونیستی علیه مسجدالاقصی بهویژه در ماه رمضان است. مقاومت با این حملات منحصربهفرد ثابت کرد که میتواند اشغالگران را در هرمکان هدف قرار دهد.
رانا کیلانی در خصوص مسجدالاقصی نوشت: صهیونیستها مسجد ابراهیمی را در روزهای یکشنبه و دوشنبه میبندند و مانع پخش اذان میشوند. اشغالگران تروریست به دنبال پیاده کردن همین تجربه در قبال مسجدالاقصی نیز هستند.
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