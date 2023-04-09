به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یوگِنی آریفولین، رئیس مرکز آموزش رزمی روسیه گفت که وزارت دفاع این کشور، به نیروهای مسلح مسکو دستور داده تا برای از بین بردن و انهدام تانکهایی که کشورهای غربی برای کییف ارسال کردهاند، گروههای ویژهای را تشکیل دهد.
آریفولین گفت: این اقدام به دستور یونوشبِک یِوکوروف، معاون وزیر دفاع صورت گرفته است. همگام با دستورات وی، ایوان بووآلتسف، رئیس واحد آموزش رزمی به همراه تیمش توصیهها و اصول کاربردی را تدوین و روشی را برای اجرا و پیادهسازی برنامه سازماندهی کرده و مرکز آموزش رزمی نیز این اقدامات را به طور عملی بکار گرفته است.
وی ایجاد گروههای ویژه را «یک کار نظاممند بزرگ دولتی» خواند و افزود: ما از همه نقاط قوت و ضعف آنها (تانکهای غربی) مطلع هستیم و پرسنل را مهیا میکنیم. علاوه بر این، سرنشینان و اپراتورهای تانک هم اینجا به طور مستقیم برای دوئل تانکی آماده میشوند.
به گفته آریفولین، نیروهای روسیه در حال مطالعه تانکهای غربی به ویژه تانکهای آبرامز آمریکا، لئوپارد آلمان، لِکرک فرانسه و چلنجر انگلیس هستند.
از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲(۵ اسفند ۱۴۰۰)، کشورهای غربی همواره برای کییف سلاح و مهمات تامین کردهاند و این در حالی است که کرملین همواره نسبت به تحویل و تامین سلاح برای اوکراین هشدار داده و تاکید کرده که این اقدام تنها به طولانی شدن جنگ منجر خواهد شد.
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