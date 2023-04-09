حجت الاسلام مهدی حسین آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام برنامه‌های مسجد مقدس جمکران در شب‌های قدر اظهار داشت: مراسم شب‌های قدر ماه مبارک رمضان در مسجد مقدس جمکران برگزار می‌شود که در این راستا پیش بینی‌ها و تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران گفت: مراسم شب نوزدهم اولین شب از لیالی قدر روز یکشنبه ۲۰ فروردین از ساعت ۲۳ در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت معصومه (س) با قرائت دعای جوشن کبیر سید علی حسینی نژاد آغاز و و در ادامه مراسم سخنرانی و احیا توسط حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی از اساتید حوزه علمیه قم برگزار می‌شود.

حجت الاسلام حسین آبادی با اشاره به برنامه‌های دومین شب از لیالی قدر بیان داشت: مراسم شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۳ روز سه شنبه ۲۲ فروردین ماه در مسجد مقدس جمکران با قرائت دعای جوشن کبیر توسط حاج حسن شالبافان برگزار می‌شود و در ادامه آیت الله سید محمد مهدی میرباقری از اساتید حوزه علمیه قم به ایراد سخن می‌پردازد و مراسم احیا برگزار می‌شود.

وی افزود: مراسم شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان که سومین شب از لیالی قدر است نیز روز پنجشنبه ساعت ۲۳ با قرائت دعای جوشن کبیر توسط سید بها الدین ضایی و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ناصر رفیعی از اساتید حوزه علمیه قم برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران با بیان اینکه در شب‌های قدر برنامه‌های قرآنی و قرائت ادعیه از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه شب آغاز می‌شود افزود: در شب قدر نخست دعای افتتاح، در شب قدر دوم دعای توسل و در شب قدر سوم دعای کمیل قرائت می‌شود.

حجت الاسلام حسین آبادی با بیان اینکه در شب‌های قدر ویژه برنامه قرآنی از ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه آغاز شده و این برنامه تا ساعت ۲۲ و ۵۰ دقیقه ادامه خواهد داشت، گفت: در ویژه برنامه قرآنی حجت الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم سخنرانی اجرای گروه‌های تواشیح و قرائت قرآن توسط قاریان بین المللی بهره مند خواهیم شد.