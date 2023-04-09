افزایش نرخ خرید گندم مطالبه اصلی کشاورزان کردستانی است

سیدحسین رحیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توجه به تورم تولید و افزایش سرسام آور قیمت نهاده‌ها، کود و سم و همچنین ماشین آلات و ادوات کشاورزی که به طور بی سابقه‌ای افزایش پیدا کرده اگر این قیمت بازنگری نشود قطعاً کشاورزان گندمکار خصوصاً دیم کاران قادر به ادامه تولید نخواهند بود.

وی افزود: با بیان اینکه متأسفانه این نرخ برای خرید گندم از کشاورزان کافی نیست و باید افزایش یابد.

رحیمی خاطرنشان کرد: اگر خواهان خودکفایی در محصول استراتژیک گندم هستیم، دولت و مجلس باید با افزایش قیمت گندم و حمایت‌های همه جانبه از کشاورزان اقدام جدی داشته باشند.

وی افزود: قیمت تضمینی تعیین شده، نسبت به هزینه‌های تولید ناچیز است و این امر همانند سال‌های قبل باعث کاهش شدید میزان خرید گندم، خروج آن از کشور و مصرف آن در دامداری‌ها می‌شود.

رئیس اتحادیه گندمکاران کردستان اظهار داشت: پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم باعث می‌شود، میزان خرید گندم در سال ۱۴۰۲ کاهش یابد و خروج گندم از کشور یا مصرف آن در دامداری‌ها و غیره افزایش یافته و دولت به ناچار برای جبران کسری گندم اقدام به خریداری این محصول از خارج کشور نماید.

رحیمی یادآور شد: امیدواریم این بار دولت و مجلس به منظور جلوگیری از ضایع شدن حق و حقوق قانونی کشاورزان و استفاده از ظرفیت قانون جدید تعیین قیمت تضمینی، جلوگیری از خروج گندم از چرخه مصرف و قطع واردات گندم، نسبت به تجدید نظر در قیمت خرید تضمینی گندم اقدام جدی انجام دهند.