عملیات اجرایی ۹۶کیلومتر راه و بزرگراه در آذربایجان غربی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حمزه لو عصر یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه افزود: راه محور توسعه بوده و در همین راستا طی یک سال گذشته ۱۲۳ کیلومتر راه و بزرگراه در آذربایجان غربی به بهره برداری رسیده و عملیات ساخت ۹۶ کیلومتر راه و بزرگراه آغاز شده است.

وی با اشاره به افزایش ۱۷ برابری میانگین راهسازی در استان، گفت: میانگین سالانه راهسازی در استان ۹ کیلومتر بوده که این رقم در حال حاضر به حدود ۱۵۰ کیلومتر رسیده است.

خیران ۷۰۰ میلیارد ریال برای راهسازی آذربایجان غربی کمک کردند

حمزه لو با تاکید بر اینکه راه یکی از محورهای توسعه است و از ظرفیت خیران و سرمایه گذاران راهسازی هم باید استفاده کرد، ادامه داد: گفت: تاکنون خیران و سرمایه گذاران در این بخش ۷۰۰ میلیارد ریال کمک کردند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: مجموعه راه و شهرسازی استان از ظرفیت مالی و اعتباری ملی و استانی، کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها و خیران راهسازی استفاده می‌کند تا عرصه زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای منطقه متحول شود.

حمزه لو افزود: بهره‌گیری از مزیت‌های موقعیت جغرافیایی استان در عرصه حمل‌ونقل، یکی از اهداف توسعه اقتصاد پایدار تعریف شده که تلاش می‌شود با تکمیل طرح‌های نیمه تمام راهسازی این امر محقق شود.

سهمیه آذربایجان غربی برای طرح نهضت ملی مسکن ۱۷۸ هزار واحد است

وی ادامه داد: در کنار توسعه محورهای مواصلاتی، تامین مسکن و توسعه شهری نیز مسائل حائز اهیمت است که اجرای طرح‌های مسکن و شهرسازی با جدیت دنبال می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: در بخش نهضت ملی مسکن سهمیه استان ساخت ۱۷۸ هزار و ۹۶۲ واحد است که زمین مورد نیاز در حال حاضر برای ساخت ۲۳۰ هزار واحد مسکونی تامین شده است.

حمزه لو اضافه کرد: تاکنون ۳۵ هزار و ۶۷۹ نفر از متقاضیان حائز شرایط بوده و از این تعداد هفت هزار و ۸۱۲ متفاضی اقدام به واریز آورده اولیه کرده است.

محور و اساس توسعه و پیشرفت است

وی تاکید کرد: برای ارتقای کیفیت زندگی ساکنان بافت ناکارآمد نیز تاکنون٣٠ پروژه بازآفرینی در آذربایجان‌غربی اجرا شده است.

حمزه لو یادآور شد: اصلاح معابر بافت‌های ناکارآمد و تسریع در فرآیند نوسازی و بهسازی بافت‌های ناکارآمد شهری از جمله رویکردهای بازآفرینی شهری به شمار می‌رود و این امر هدف توسعه استاندارد شهری تعیین شده است.

حجت الاسلام سید مهدی قریشی، نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی نیز در دیدار با مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی، گفت: توسعه راه‌های ارتباطی در حال حاضر مشهود بوده و این روند باید با جدیت و تعامل همه جانبه ادامه داشته باشد.

وی بیان کرد: در کنار توسعه راه‌های ارتباطی، توجه به تامین مسکن و توسعه شهری نیز باید مورد توجه و تاکید قرار بگیرد چرا که مساله تامین مسکن مردم در اولویت است.