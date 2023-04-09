به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه اسمعیلی گفت: مراسم احیای شب‌های قدر با حضور آحاد جامعه از جمله خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در گلزار شهدای شهر قزوین برگزار می‌شود.

وی افزود: در این برنامه معنوی ضمن تلاوت آیات قرآن مجید و استفاده از بیانات سخنرانان، مداحان اهل‌بیت (ع) به اجرای قرائت دعای جوشن کبیر خواهند پرداخت.

اسمعیلی با بیان اینکه برنامه فوق در شب‌های نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان از ساعت ۲۲:۳۰ شب برگزار خواهد شد، گفت: این مراسم‌ها به ترتیب یکشنبه، بیستم فروردین ماه، سه‌شنبه، بیست و دوم فروردین ماه و پنجشنبه بیست و چهارم فروردین ماه برپا می‌شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین افزود: از عموم مردم به‌ویژه خانواده‌های شهدا و ایثارگر دعوت می‌شود تا در جوار شهدا حضور یافته و همنوا با آنان دعاهای مربوطه را زمزمه کنند.