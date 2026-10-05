به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر دوشنبه در دیدار با مدیرکل و معاونان دامپزشکی استان با گرامیداشت هفته دامپزشکی، این حوزه را از ارکان مستقیم سلامت جامعه دانست و گفت: دامپزشکی به‌طور مستقیم با جان و سلامت مردم در ارتباط است و کوچک‌ترین غفلت می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی این بخش افزود: دامپزشکی پس از نفت می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در اقتصاد کشور ایفا کند و با توجه به استقبال سرمایه‌گذاران در حوزه‌هایی مانند مرغ، تخم‌مرغ و دام، باید از این فرصت برای توسعه زیرساخت‌ها و جذب تجهیزات بهره گرفت.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین به ظرفیت‌های بخش آبزی‌پروری اشاره کرد و ادامه داد: وجود ۳۱۲ واحد آبزیان سردآبی با ظرفیت تولید ۲۹ هزار و ۱۰۰ تن، نشان‌دهنده توان بالای استان در این حوزه است، اما باید با تغییر رویکرد به سمت توسعه آبزیان گرمابی و تولید خاویار حرکت کنیم و دامپزشکی در تسهیل صدور مجوزها پیشگام باشد.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای بی‌توجهی به ضوابط بهداشتی تصریح کرد: حتی یک مورد گوشت آلوده می‌تواند سلامت ده‌ها نفر را تهدید کند، بنابراین هیچ‌گونه عقب‌نشینی از مقررات، حتی تحت فشارهای بیرونی، پذیرفتنی نیست.

رحمانی با اشاره به اجرای برنامه‌های واکسیناسیون افزود: تاکنون دو میلیون دُز واکسن تب برفکی در استان تزریق شده و این روند باید با جدیت ادامه یابد. همچنین معضل کشتار خارج از کشتارگاه‌ها باید با راهکارهای منطقی از جمله کشتار رایگان و تخصیص سهمیه مدیریت شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه استان دارای ۲.۶ میلیون رأس دام است، گفت: این ظرفیت می‌تواند با توسعه پرواربندی‌های متوسط و بزرگ‌مقیاس، به‌ویژه در دام‌های سنگین، به یک مزیت اقتصادی تبدیل شود.

وی در ادامه به مشکلات ساختاری دامپزشکی اشاره کرد و افزود: حدود ۵۰ درصد این مجموعه با کمبود نیروی انسانی، تجهیزات و ماشین‌آلات مواجه است و لازم است این موضوع با تهیه گزارشی جامع در سطح ملی پیگیری شود.

رحمانی همچنین با اشاره به فعالیت ۱۳ واحد بسته‌بندی و فرآوری دارو در استان گفت: توسعه بازار آنتی‌بیوتیک‌های گیاهی و داروهای دامی ضروری است و تولیدات باکیفیت استان باید در داخل مصرف شود؛ از این رو حمایت از شرکت‌های پخش برای توزیع این محصولات اهمیت دارد.

مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از حمایت‌های استاندار گفت: به جز بیماری تب مالت، سایر بیماری‌های دامی در استان تحت کنترل قرار دارند.

کرم‌الله چهارلنگ با اشاره به وجود ۸۰۰ بیماری مشترک بین انسان و دام افزود: در راستای پیشگیری از بیماری هاری، ۹ هزار و ۳۰۰ قلاده سگ در استان واکسینه شده‌اند؛ اقدامی که نقش مهمی در حفظ سلامت عمومی دارد.