بقائی: اروپا اگر امکانات در اختیار متجاوز قرار دهد باید پاسخگو باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (دوشنبه) در گفتگویی رادیویی با تشریح دلایل و محورهای نشست اخیر وزیر امور خارجه با سفرا و رؤسای نمایندگی‌های دیپلماتیک خارجی و دفاتر سازمان‌های بین‌المللی مقیم تهران اظهار داشت: «این نشست پس از بازگشت از اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. رسم بر این است که پس از این رویداد مهم بین‌المللی، جلساتی با دیپلمات‌های مقیم تهران برگزار شود تا مواضع کشور و اهم مباحث مطرح‌شده در جریان سفر هیئت نمایندگی تبیین گردد.»

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به شرایط ویژه سفر امسال افزود: «حضور در مجمع عمومی امسال اهمیتی مضاعف داشت؛ چرا که نخستین حضور ما در این اجلاس پس از دفاع حماسی ایرانیان از کشورشان بود و ضرورت داشت منطق و اقتدار ایران نزد افکار عمومی و جامعه جهانی نمایش داده شود. در این چارچوب، هم سخنرانی رئیس‌جمهور و هم انجام بیش از ۶۰ دیدار در سطوح عالی از سوی رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه ایران با سران کشورها، وزرای خارجه و مدیران ارشد سازمان‌های بین‌المللی، بستر مناسبی برای تبیین هم‌زمان مظلومیت و اقتدار کشور در صیانت از امنیت ملی و کیان ایران ایجاد کرد.»

پیگیری حقوقی نقش کشورهای اروپایی در تجاوز نظامی

وی یکی از محورهای کلیدی جلسه با دیپلمات‌های مقیم تهران را مطالبه‌گری صریح از پایتخت‌های اروپایی خواند و تصریح کرد: «اخیراً دبیرکل ناتو برای چندمین بار اعتراف کرد که از قلمرو، امکانات و پایگاه‌های نظامی مستقر در کشورهای اروپایی برای تدارک و طراحی حملات غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است. این موضوع به عنوان بخشی از اسناد تاریخی ثبت شده و نشان داد ایرانیان هم‌زمان در برابر دو ارتش شرور و هم تعداد زیادی از کشورهای حامی آن‌ها ایستادگی کردند که نشان‌دهنده شکوه حماسی مقاومت مردم ایران بود.»

بقائی تأکید کرد: «تک‌تک کشورهای اروپایی که خاک یا امکانات خود را در اختیار مهاجمان قرار دادند باید پاسخگوی اقدامات خود باشند؛ چرا که این عمل، مصداق بارز مشارکت و همدستی در ارتکاب جنایت تجاوز بین‌المللی و توسل به زور علیه یک کشور مستقل و عضو سازمان ملل است. ما این موارد را مستندسازی کرده‌ایم و در نشست دیروز نیز وزیر امور خارجه این مسئله را به صورت تفصیلی با سفرا در میان گذاشت.»

تحرک دیپلماتیک در نیویورک و خنثی‌سازی حاشیه‌سازی‌ها

وی درباره روند رایزنی‌های دیپلماتیک در نیویورک گفت: «پس از سخنرانی تهدیدآمیز و سخیف رئیس‌جمهور آمریکا، نطق رئیس‌جمهور کشورمان بهترین فرصت برای پاسخگویی مستدل و نمایش اقتدار ایران در عرصه جهانی بود که به یک سخنرانی تاریخی تبدیل شد. در کنار این نطق، در یک بازه زمانی کوتاه شش تا هفت روزه، وزیر امور خارجه با نزدیک به ۵۰ همتای خارجی و مقام بین‌المللی درباره تحولات غرب آسیا، امنیت خلیج فارس، تنگه هرمز و مسائل دوجانبه به گفت‌وگو پرداخت؛ روندی که در شرایط عادی مستلزم انجام ده‌ها سفر مستقل و طولانی‌مدت بود.»

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به پرسشی درباره برخی حواشی پیرامون حضور تحریک‌آمیز سفیر رژیم صهیونیستی در نزدیکی میز هیئت ایرانی در صحن مجمع عمومی خاطرنشان کرد: «این رفتار با طراحی قبلی و برای تحت‌الشعاع قرار دادن رسوایی بزرگ صبح همان روز صورت گرفت. صبح آن روز هنگام نطق نخست‌وزیر این رژیم، شاهد خروج جمعی و بی‌سابقه هیئت‌های دیپلماتیک در اعتراض به جنایات جنگی و نسل‌کشی بودیم؛ رخدادی که خشم مقامات صهیونیستی را برانگیخت. تلاش سفیر این رژیم برای نزدیک شدن به میز ایران نیز صرفاً یک نمایش از پیش‌طراحی‌شده بود که پاسخ آن با بی‌محلی و روی گرداندن از رفتارهای کودکانه و نامتعارف داده شد.»

وی با نقل شعری از صائب تبریزی ادامه داد: «بحث با جاهل ، نه کار مردم فرزانه است/ هر که با اطفال می گردد طرف دیوانه است// از شجاعت نیست با نامرد گردیدن طرف / روی گردانیدن اینجا حمله مردانه است.»

اهداف سفر وزیر امور خارجه ارمنستان به تهران

بقائی در پایان با اشاره به ورود وزیر امور خارجه ارمنستان به تهران اظهار داشت: «این سفر در چارچوب راهبرد همسایگی و تقویت پیوندها با کشورهای حوزه قفقاز جنوبی انجام می‌شود. در این سفر، مذاکرات مفصلی پیرامون پیگیری و اجرای توافقات عالی گذشته میان دو کشور و همچنین تبادل نظر و هماهنگی درباره آخرین تحولات قفقاز جنوبی صورت خواهد گرفت.»