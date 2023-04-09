تابلوی تمثال « آقاجان» در بهشهر رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت سید مرتضی آوینی و روز هنر انقلاب، از چهره نگاره زنده یاد علامه «آیت الله محمد کوهستانی» در زادگاه آن عالم ربانی رونمایی شد. این نقاشی اثر «مهرناز خلیلی» از نقاشان اهل بهشهر مازندران و از فعالان واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری مازندران است که با تکنیک رنگ روغن بر روی بوم انجام شده است.

مهدی معصومی گرجی» رئیس حوزه هنری استان مازندران عصر یکشنبه در آئین رونمایی از تمثال مبارک علامه کوهستانی که محلی‌ها وی را به دلیل مردمی بودن «آقاجان» خطاب می‌کردند، با اشاره به فضیلت‌های این استاد علم و اخلاق، اظهار داشت: در مازندران مفاخر ارزشمند و فراوانی داریم که خصوصاً از آنهایی که سال‌ها در بین ما نیستند؛ تصاویر خوب و واضحی در دست نیست و حتی از عالم بزرگی چون آیت الله کوهستانی عکس‌های باکیفیت و متعدد نداریم.

وی ادامه داد: به همین منظور، حوزه هنری مازندران بر آن شد تا با هدف پاسداشت مفاخر استان، از روی یک عکس قدیمی و سیاه و سفید، اثر جدید و ماندگاری را خلق کند و این مهم با هنرمندی خانم خلیلی اتفاق افتاد.

معصومی گرجی با اشاره به یکی از رویکردهای مهم حوزه هنری در راهبری هنرمندان به ویژه افراد جوان و با استعداد، بیان کرد: باید این هنرمندان خبره و چیره دست را به سمت کارهای ارزشی ببریم و جامعه از هنر آنها در مسیر خلق آثار ارزشمند بهره مند شود.