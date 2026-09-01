به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به درخواست‌های مطرح‌شده از سوی شهروندان، ضرورت رعایت حقوق مکتسبه و ابهامات موجود درباره آثار رأی بر قراردادهای موضوع مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، این موضوع به دستور رئیس دیوان عدالت اداری و به صورت فوق‌العاده در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی ضمن تأکید بر اینکه موضوع پیش‌فروش خودرو و روابط قراردادی میان خودروسازان و خریداران در صلاحیت دولت است، آثار زمانی رأی را مورد بررسی قرار داد و مقرر کرد با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان، ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت شامل قراردادهای منعقدشده پیش از صدور رأی هیئت عمومی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ نشود.

بر اساس این تصمیم، قراردادهای منعقدشده پیش از تاریخ یادشده از آثار ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت خارج بوده و خودروسازان نیز مجاز به دخل و تصرف یا تغییر در مفاد قراردادهای منعقدشده بر اساس این مصوبه نیستند.