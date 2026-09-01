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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۸

دیوان عدالت: خودروسازان حق تغییر قراردادهای پیش‌فروش را ندارند

دیوان عدالت: خودروسازان حق تغییر قراردادهای پیش‌فروش را ندارند

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: قراردادهای پیش‌فروش خودرو که پیش از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ منعقد شده‌اند، مشمول آثار ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت نیستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به درخواست‌های مطرح‌شده از سوی شهروندان، ضرورت رعایت حقوق مکتسبه و ابهامات موجود درباره آثار رأی بر قراردادهای موضوع مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، این موضوع به دستور رئیس دیوان عدالت اداری و به صورت فوق‌العاده در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی ضمن تأکید بر اینکه موضوع پیش‌فروش خودرو و روابط قراردادی میان خودروسازان و خریداران در صلاحیت دولت است، آثار زمانی رأی را مورد بررسی قرار داد و مقرر کرد با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان، ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت شامل قراردادهای منعقدشده پیش از صدور رأی هیئت عمومی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ نشود.

بر اساس این تصمیم، قراردادهای منعقدشده پیش از تاریخ یادشده از آثار ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت خارج بوده و خودروسازان نیز مجاز به دخل و تصرف یا تغییر در مفاد قراردادهای منعقدشده بر اساس این مصوبه نیستند.

کد مطلب 6934314
مهسا حيدری توچائی

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    نظرات

    • جمهور ملت IR ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      2 1
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      خودرو سازهای ایرانی درست مثل فوتبال در این 50 سال اخیر فقط و فقط باید خصوصی واقعی و رقابتی شوند والا تو خود بخوان حدیت مفصل از بازی دادن جمهور ملت و نظام..... و بس از آنها
    • امیر سلطانی IE ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      18 0
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      خدا رو شکر حداقل دیوان توانست اشتباه خودش رو اصلاح کنه و جلوی تضییع حقوق هزاران نفر را گرفت الحمدالله
    • کوروش IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      5 2
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      قرارداد ما مشارکت در تولید بوده و در قرارداد ۴۷۳ ذکر شده به صراحت
    • حمید IR ۰۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      4 0
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      خدارو شکر وقتی طلا ۱۰ میلیون بود من ۵۰ گرم فروختم واریز کردم به حساب سایپا الان گرمی ۲۲ میلیون شده اگه دیوان این حق به ما نمی داد تا آخر عمر خیلی می سوختم
    • وحید IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      8 0
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      کاش از ابتدا این موضوع بررسی میشد و این همه استرس در این شرایط به خانواده ها وارد نمی شد. باز جای قدردانی و تشکر است که زود بررسی کردند.
    • وحید IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      0 2
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      الآن فقط اون هایی که پول رو تا ۳۰ تیر کامل ریختند شامل این موضوع میشند؟ یا اون هایی که پیش پرداخت رو تا قبل ۳۰ تیر ریختند هم شامل مصوبه ۴۷۳ میشند؟
    • رسول IR ۰۵:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      0 0
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      وای از این مردمی که این ارابه های مرگ رو می‌خرن وسواس میشن با پول کوئیک میتونی تو عراق ودبی تویوتا کمری سوار شی خدایا یک کم به این مردم منطق بده
    • رسول IR ۰۵:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      1 0
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      فقط میتونم بگم واسه ایران خودرو وسایپا متاسفم که بااین قیمت های سرسام آور این ملت بدبخت رو گیر آوردن ومیندازن به خلق الله
    • IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      0 0
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      با سلام واحترام ضمن تشکر از گزار شها واطلاع رسانی بسیا رخوب شما در ارتباط با قیمت خودرو خواهشمندم پی گیری فرمایید مصوبه دیوان عدالت اداری در مورد قرار داد های پیش از 30 تیر 1405 به ایران خودرو و سایپا و شورای رقابت ارسال تا به یاری خداوند مشکل این گروه از مشتریان حل شود با تشکر فراوان

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