سینما حافظ در کتابخانه مرکزی سمنان افتتاح شد

سید رسول موسوی نژادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از افتتاح سینما حافظ در کتابخانه مرکزی سمنان خبر داد و ابراز کرد: این سینما از ظرفیت سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی استفاده و فیلم ها را پخش خواهد کرد.

وی با بیان اینکه سینما حافظ سمنان با تمرکز بر مخاطبان کودک و نوجوان و کارهای فرهنگی فعالیت خواهد کرد، افزود: در راه اندازی این زیرساخت بخش خصوصی همراهی کرده است.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه این سومین سینمای مرکز استان است، گفت: توسعه فضاهای فرهنگی و سینمایی هدف راه اندازی این سینما بوده است.

موسوی نژادیان با بیان اینکه سینما حافظ با ظرفیت ۱۴۰ صندلی راه اندازی شده است، ابراز کرد: ارائه خدمات فرهنگی و هنری به شهروندان، به‌ویژه کودکان و نوجوانان محور اصلی فعالیت های این مجموعه خواهد بود.