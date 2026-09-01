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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵

سینما حافظ در کتابخانه مرکزی سمنان افتتاح شد

سینما حافظ در کتابخانه مرکزی سمنان افتتاح شد

سمنان- مدیرکل ارشاد اسلامی استان سمنان از افتتاح سینما حافظ در کتابخانه مرکزی سمنان خبر داد و گفت: این سالن دارای ۱۴۰ صندلی است.

سید رسول موسوی نژادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از افتتاح سینما حافظ در کتابخانه مرکزی سمنان خبر داد و ابراز کرد: این سینما از ظرفیت سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی استفاده و فیلم ها را پخش خواهد کرد.

وی با بیان اینکه سینما حافظ سمنان با تمرکز بر مخاطبان کودک و نوجوان و کارهای فرهنگی فعالیت خواهد کرد، افزود: در راه اندازی این زیرساخت بخش خصوصی همراهی کرده است.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه این سومین سینمای مرکز استان است، گفت: توسعه فضاهای فرهنگی و سینمایی هدف راه اندازی این سینما بوده است.

موسوی نژادیان با بیان اینکه سینما حافظ با ظرفیت ۱۴۰ صندلی راه اندازی شده است، ابراز کرد: ارائه خدمات فرهنگی و هنری به شهروندان، به‌ویژه کودکان و نوجوانان محور اصلی فعالیت های این مجموعه خواهد بود.

کد مطلب 6934265

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