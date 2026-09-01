به گزارش خبرنگار مهر، معاون و کارشناسان صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی لرستان ظهر سه شنبه از روند آماده‌سازی و اجرای طرح سردخانه دومداره متعلق به محمد مختاری در شهرک صنعتی شماره ۲ شهرستان خرم‌آباد بازدید کردند.

در جریان این بازدید، روند اجرای طرح، وضعیت فنی تجهیزات، زیرساخت‌های ایجادشده و نحوه آماده‌سازی بخش‌های مختلف این واحد مورد بررسی قرار گرفت.

احداث سردخانه در چهار سالن

این واحد سردخانه‌ای در چهار سالن با ابعاد ۱۵ در ۱۰ متر و ارتفاع ۹ متر احداث شده است که یک سالن آن به‌صورت زیر صفر و سه سالن دیگر به‌صورت بالای صفر طراحی و تجهیز شده‌اند.

این مجموعه همچنین به پنج دستگاه یونیت مجهز است که هر یک دارای کمپرسور ۳۵ اسب بخار هستند. از این تعداد، سه یونیت برای سالن‌های بالای صفر و دو یونیت برای سالن زیر صفر در نظر گرفته شده است.

تجهیز سردخانه به سیستم برق اختصاصی

بر اساس این گزارش، سردخانه دارای چهار تابلوی برق اختصاصی برای هر یک از سالن‌ها و یک تابلوی برق مادر است.

تابلوهای برق این مجموعه نیز به تجهیزات حفاظتی، کنترلی و نمایشی مجهز شده‌اند که با هدف افزایش ایمنی اپراتورها و حفاظت از تجهیزات سردخانه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ارزیابی فنی مطلوب طرح

در جریان این بازدید، کارشناسان صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی لرستان بخش‌های فنی و عمرانی طرح را بررسی کردند و رعایت الزامات فنی در اجرای سردخانه را مطلوب و مناسب ارزیابی کردند.

همچنین بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، تأمین باکس پالت و لیفتراک از نیازهای این واحد برای استفاده بهینه‌تر از ظرفیت و فضای موجود و تسهیل جابه‌جایی و چیدمان محصولات عنوان شد.

کاهش ضایعات با توسعه زیرساخت‌های نگهداری

راه‌اندازی این سردخانه می‌تواند با افزایش ظرفیت نگهداری محصولات کشاورزی و غذایی، به مدیریت بهتر زنجیره تأمین، کاهش ضایعات محصولات و استفاده مؤثرتر از تولیدات کشاورزی کمک کند.

توسعه چنین واحدهایی همچنین می‌تواند بخشی از زیرساخت‌های مورد نیاز صنایع تبدیلی و غذایی در خرم‌آباد را تقویت کرده و زمینه مدیریت مناسب‌تر محصولات پس از برداشت را فراهم کند.