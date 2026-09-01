به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: به گزارش میدل ایستآی، این ویدیو که در ابتدا در حساب کاربری بنگویر در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده بود، او را در حال حمله به سلولهای اسیران زن فلسطینی و تهدید آنها در مورد تحمیل شرایط وخیمتر بازداشت نشان میدهد. این ویدیو موجی از واکنشها و انتقادها را برانگیخته است؛ ویدیوی یادشده یکی از اسیران را نشان میدهد که از شرایط سخت بازداشت شکایت میکند، در حالی که به نظر میرسد بنگویر شکایت وی را نادیده گرفته و رضایت خود را اعلام میکند و میگوید: شرایط خوب در زندانها تمام شده است.
این وضعیت فعلی است و من مسئول همه چیز هستم؛ من از این شرایط راضی هستم. این وزیر راست افراطی در پستی در ایکس که با انتشار این ویدیو همراه شد، ادعا کرد که ناله کردن اسیران از شرایطشان روی او تاثیری ندارد و افزود که او به سیاست حداقل حداقلها ادامه خواهد داد. سازمانهای فلسطینی و حقوق بشری این را یک سند عمومی از سیاست بدرفتاری با اسیران فلسطینی نامیدهاند. این ویدیو انتقاد از سیاستهای بنگویر در قبال اسیران فلسطینی را دوباره برانگیخته است، پس از آنکه او پیش از این ویدیوهایی از داخل زندانها منتشر کرده بود که در آنها به نظر میرسید شکایتهای اسیران در مورد غذا، آب و شرایط بازداشت را مسخره میکند. همزمان با انتشار این ویدیو، فعالان همبستگی بینالمللی در حمایت از اسیران زن فلسطینی در بیرون زندان دامون تجمعی برگزار و به شرایط بازداشت آنها و سیاستهای بنگویر اعتراض کردند.
رنجهای بیپایان اسیران زن فلسطینی
شریف همسر حنا، یک زن فلسطینی اسیر، از شهری در نزدیکی جنین، تایید کرد همسرش در آخرین ملاقات به وکیلش گفته است که بنگویر به سلولهای اسیران هجوم برده، با آنها صحبت کرده و از شرایط سخت و اسفناک شکایت آنها تعریف و تمجید کرده است. وی گفت: ما منتظر دیدن این ویدیو بودیم و وقتی پخش شد، بلافاصله او را شناختیم و از ظاهر و کاهش وزن شدیدش شوکه شدیم؛ این نشان میدهد که اسیران از اساسیترین نیازهای زندگی انسانی برخوردار نیستند.
شریف در حالی در هشت ژوئن (۱۸ خرداد) پس از گذراندن ۲۲ ماه در زندانهای رژیم صهیونیستی آزاد شد که انتظار داشت همسرش، حنا، به استقبالش بیاید، اما از دستگیری حنا یک هفته قبل از آزادی خود شوکه شد. حنا بدون اتهام یا محاکمه، تحت بازداشت اداری، یک رویه قابل تمدید، قرار گرفت؛ وی مادر ۶ فرزند است که بزرگترین آنها ۲۴ ساله و کوچکترین آنها ۱۰ ساله است. حنا از روماتیسم و میگرن رنج میبرد؛ به گفته شریف، هدف از انتشار این ویدیو تحقیر و تخریب اسیران زن بود، بهویژه از آنجایی که بنگویر به حنا و دیگر اسیران زن از جنین گفته بود: به جنین بگویید که زندانها از بد به بدتر تبدیل شدهاند.
بهرهبرداری سیاسی از شرایط زندانها
منتقدان بنگویر استدلال میکنند که انتشار چنین ویدیوهایی نهتنها رویههای زندان را مستند میکند، بلکه رنج اسیران را به تبلیغات سیاسی تبدیل میکند، آن هم در زمانی که نگرانیها در مورد شرایط اسیران فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی رو به افزایش است.باشگاه اسیران فلسطینی (PPC) اظهار کرد که این حمله، امتداد یک سیاست نظاممند است که اسیران زن و مرد را هدف قرار میدهد و رنج و نقض حقوق آنها و روند مداوم نسلکشی را به ابزاری برای ژست سیاسی و تبلیغات تبدیل میکند.
براساس اعلام این نهاد، اقدامهای بنگویر فراتر از تحریک علیه اسیران است؛ این اقدام به منزله تحریک عمدی برای تحقیر و سوءاستفاده از اسیران و در عین حال تبدیل زندانها به صحنهای برای ژستهای سیاسی با هدف جلب حمایت عمومی است. باشگاه اسیران فلسطینی اعلام کرد: سیستم زندانهای اسرائیل به یکی از برجستهترین مکانهای نسلکشی تبدیل شده که منجر به شهادت بیش از ۱۰۰ زندانی شده است که ۹۱ نفر از آنها شناسایی شدهاند.جنبش مقاومتی حماس نیز اقدامهای بنگویر را «تجسم سطح فاشیسم و فساد سیاسی و اخلاقی» توصیف کرد. این جنبش در بیانیهای که روز یکشنبه منتشر کرد، اعلام کرد که این ماجرا ذهنیت انتقامجویانه و تروریستی حاکم بر رفتار اشغالگران صهیونیست و سران آنها را آشکار میکند که قابل تحمل نیست.
در ادامه این بیانیه آمده است: ما نسبت به خطر ادامه تبدیل زندانها به عرصههای باز برای نقض حقوق، تحقیر، تهدید، شکنجه و قتل و سوءاستفاده رهبران اشغالگر از رنج زندانیان زن و مرد بهعنوان تبلیغات انتخاباتی بیارزش هشدار میدهیم. جنبش جهاد اسلامی نیز کابینه رژیم صهیونیستی را کاملا مسئول امنیت همه اسیران زن و مرد در زندانهای این رژیم دانست و از نهادهای بینالمللی و بشردوستانه خواست تا برای افشای اقدامهای رژیم صهیونیستی و پایان دادن به نقضهای مداوم، اقدام فوری انجام دهند.
مرکز دفاع از اسیران فلسطین هم اظهار کرد که این حمله نشاندهنده نمایش آشکار سوءاستفاده و تروریسم سازمانیافته علیه اسیران زن است و پیامی به زندانبانان برای ادامه سرکوب و تحقیر آنها میفرستد. این مرکز افزود: آنچه در زندانها اتفاق میافتد، یک حادثه جداگانه نیست، بلکه یک سیاست گستردهتر است که رژیم اشغالگر و سیستم زندانها مسئول آن هستند.
شرایط دشوار زنان فلسطین در زندان رژیم صهیونیستی
چندی پیش نیز دفتر رسانهای اسیران فلسطینی مجموعهای از تخلفات نظاممند علیه اسیران زن فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی را مستند کرد. به گزارش رسانههای فلسطینی، طبق بیانیه رسمی دفتر رسانهای اسیران فلسطینی، هفت حمله و تخلف علیه اسیران زن در زندان دامون رژیم صهیونیستی بین ۲۹ جولای و ۱۸ آگوست (هفتم مرداد تا ۲۷ مرداد) ثبت شده است.
در این بیانیه گزارش شده است که ماموران اداره زندانهای رژیم صهیونیستی به سلولهای اسیران زن فلسطینی حمله کرده، برخی را مورد ضرب و شتم قرار داده و به آنها دستبند زدهاند. این بیانیه نشان میدهد که این تخلفات به طور خاص اسیران فلسطینی، بشری الطویل و عبیر عوده را هدف قرار داده است. این دفتر همچنین مصادره لباس، دارو، غذا، محصولات بهداشتی و دیگر وسایل شخصی اسیران توسط اداره زندانهای رژیم صهیونیستی را مستند کرده است.
دفتر رسانهای اسیران فلسطینی تاکید کرد که اسیران زن باردار در زندان دامون، در سایه اهمال پزشکی، سوءتغذیه و کمبود لباس و اقلام بهداشتی، با شرایط سخت درمانی و زندگی روبهرو هستند. این تخلفات بخشی از الگوی فزاینده محدودیتها و سرکوب است که توسط سازمانهای حقوق اسیران فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی ثبت شده است و زنان و مردان را تحت تاثیر قرار میدهد، در حالی که سکوت بینالمللی باعث نگرانی سازمانهای حقوق بشر شده است.
پیشتر دفتر اطلاعرسانی اسیران فلسطینی با انتشار بیانیهای اعلام کرد که رژیم صهیونیستی هزار و ۳۱۶ نفر از اهالی بازداشتشده نوار غزه را تحت عنوان مبارزان غیرقانونی در زندانهای خود نگهداری میکند؛ این در حالی است که شمار رسمی اعلامشده اسیران فلسطینی از طرف این رژیم هزار و ۴۶۸ نفر است. دفتر اطلاعرسانی اسیران فلسطینی تاکید کرد: آمارهای اعلام شده، تعداد واقعی فلسطینیهای بازداشتشده را نشان نمیدهد. براساس این گزارش، در مراحل مختلف توافق تبادل زندانیان، سه هزار و ۳۶۰ اسیر فلسطینی آزاد شدهاند. دفتر اطلاعرسانی اسیران فلسطینی همچنین شهادت ۵۲ اسیر دارای هویت مشخص را در زندانهای رژیم صهیونیستی مستند کرده است.
چالش حقوق بشری فزاینده رژیم صهیونیستی
کارشناسان و نهادهای حقوق بشری میگویند که شکنجه جسمی و روانی اسیران فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی همچنان بهعنوان یک سیاست ثابت، سازمانیافته و برنامهریزی شده علیه اسیران فلسطینی اعمال میشود و به بخشی از زندگی روزمره آنها تبدیل شده است؛ براساس گزارشها، اداره زندانهای صهیونیستی طی سه دهه پیش از آغاز جنگ غزه، شیوههای جدیدی از شکنجه و محدودیت را بهکار گرفته و این اقدامها، بهویژه پس از آغاز جنگ، ابعاد گستردهتری یافته است. به گزارش وال استریت ژورنال، از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) زندان کتزیوت در نقب که با نام لاوی نیز شناخته میشود، بهعنوان بزرگترین زندان رژیم صهیونیستی از نظر مساحت، در کنار دیگر زندانهای این رژیم، شرایط را برای هزاران اسیر فلسطینی دشوارتر کردند.
در عین حال، گزارش گروههای حقوق بشری از جمله گروههای حقوق بشری غربی و مصاحبهها با اسیران فلسطینی سابق، خشونت، بیتوجهی پزشکی و گرسنگی را در زندانهای رژیم صهیونیستی شرح میدهند. بازرسان آژانسهای سازمان ملل دریافتهاند که اسیران فلسطینی بهویژه هنگام انتقال و تفتیش مورد ضربوشتم و گرسنگی قرار گرفتند. کالبدشکافی برخی از اسیران فلسطینی که در زندانهای رژیم صهیونیستی جان خود را از دست دادند، نشانههایی از حمله فیزیکی، بیتوجهی پزشکی و سوءتغذیه را نشان داد؛ این در حالی است که پزشکان و گروههای حقوق بشری مواردی از خشونت جنسی را توصیف کردند.
والاستریت ژورنال با ۱۲ نفر از اسیران فلسطینی که بهتازگی از زندانهای رژیم صهیونیستی آزاد شدند، مصاحبه کرد؛ همه آنها از آزار جسمی، موقعیتهای استرسزا، ضربوشتم و گرسنگی شدید در زندانهای رژیم صهیونیستی سخن گفتند؛ دو نفر هم به موضوع خشونت جنسی در زندانهای رژیم صهیونیستی پرداختند. گزارشهای مختلف درباره وضعیت اسفبار در زندانهای رژیم صهیونیستی از جمله از منابع رسمی صهیونیستی، انتقاد از سیاستهای زندان رژیم صهیونیستی را در بحبوحه درگیریهای جاری تشدید کرده است؛ این امر چالش سیاسی و حقوق بشری رو به رشدی را برای رژیم صهیونیستی رقم زده است.
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