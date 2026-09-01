به گزارش خبرنگار مهر، محمد کبیری ظهر سه شنبه در در آیین افتتاح پروژههای فرودگاهی کیش به مناسبت هفته دولت، با تأکید بر ظرفیتهای جزیره در حوزه گردشگری و صنعت هوانوردی، اظهار کرد: توسعه زیرساختهای هوایی کیش با هدف تبدیل این جزیره به هاب هوایی جنوب کشور و افزایش سهم آن در بازارهای منطقهای خدمات هوانوردی دنبال میشود.
کبیری با اشاره به موقعیت جغرافیایی و جایگاه کیش بهعنوان قطب گردشگری جنوب کشور بیان کرد: صنعت هوایی یکی از اصلیترین زیرساختهای پشتیبان توسعه جزیره است و کیش باید علاوه بر نقش خود در جابهجایی مسافر، به مرکزی برای ارائه خدمات تخصصی هوانوردی در جنوب کشور تبدیل شود.
وی افزود: هدف ما این است که کیش بتواند سهمی از بازارهای منطقهای در حوزه خدمات فنی و مهندسی، تعمیر و نگهداری هواپیما و سایر خدمات تخصصی صنعت هوانوردی به دست آورد.
کبیری با اشاره به سرمایهگذاریهای انجامشده در زیرساختهای هوایی جزیره گفت: بخش قابل توجهی از رفتوآمد به کیش از طریق حملونقل هوایی انجام میشود و همین موضوع، ضرورت توسعه زیرساختهای فرودگاهی و حمایت از سرمایهگذاران این حوزه را دوچندان کرده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، ورود بخش خصوصی به حوزه آموزش هوانوردی را یکی از اتفاقات مهم اخیر دانست و گفت: با استقرار شبیهساز پرواز بوئینگ ۷۳۷، ظرفیت جدیدی برای آموزش خلبانان در جزیره ایجاد شده است.
وی افزود: سازمان منطقه آزاد کیش تاکنون حمایت همهجانبهای از این سرمایهگذاری داشته و در ادامه نیز از توسعه این ظرفیتها حمایت خواهد کرد؛ چرا که آموزش خلبان در کیش میتواند علاوه بر کاهش خروج ارز، زمینه تبدیل جزیره به یک مرکز آموزشی هوانوردی در منطقه را فراهم کند.
کبیری همچنین از برنامهریزی برای توسعه ظرفیتهای تعمیر و نگهداری هواپیما خبر داد و اظهار کرد: ایجاد و توسعه آشیانههای تعمیر و نگهداری، از برنامههای مهم کیش در حوزه صنعت هوانوردی است و با همکاری و سرمایهگذاری بخش خصوصی، ظرفیتهای این حوزه در جزیره افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به فعالیت شرکتهای ارائهدهنده خدمات به صنایع نفت و گاز جنوب کشور در کیش گفت: پنج شرکت در این حوزه در جزیره فعال هستند و با بهرهبرداری از آشیانه بزرگ تعمیر و نگهداری هواپیما در فرودگاه کیش که با همکاری بانک پاسارگاد در حال اجراست، ظرفیت پشتیبانی از صنایع جنوب کشور نیز تقویت خواهد شد.
ثبت رکوردهای جدید در تردد هوایی کیش
کبیری با اشاره به عملکرد فرودگاه کیش گفت: در سال گذشته ۲۹ ایرلاین داخلی و خارجی در جزیره میزبانی شدند و در مقطعی رکورد ۵۲ پرواز در یک روز در فرودگاه کیش به ثبت رسید.
وی ادامه داد: در یکی از دورههای سال گذشته نیز بیش از ۷۰۰ هزار مسافر در فرودگاه کیش خدمات دریافت کردند که این آمار نشاندهنده ظرفیت بالای جزیره در حوزه گردشگری هوایی است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش توسعه پروازهای داخلی و خارجی را از برنامههای مهم پیشرو عنوان کرد و گفت: با حمایت سازمان هواپیمایی کشوری، افزایش قابل توجه پروازهای داخلی بهویژه در مسیر تهران در دستور کار قرار گرفته و توسعه پروازهای خارجی نیز دنبال خواهد شد.
کبیری با اشاره به تجربه برقراری پروازهای خارجی افزود: در سال گذشته تنها در مسیر بغداد ۱۲ پرواز در هفته برقرار بود و این تجربه نشان داد که در صورت ایجاد فرصت و زیرساخت مناسب، کیش ظرفیت افزایش قابل توجه پروازهای خارجی و جذب بازارهای منطقهای را دارد.
وی همچنین از برنامه توسعه گردشگری هوایی خبر داد و گفت: راهاندازی و توسعه خدمات تاکسی هوایی و استفاده از ظرفیت بالگردها برای گردشگری از دیگر برنامههای در دست پیگیری است و تلاش میشود این خدمات تا روز کیش، ۲۰ آبان، توسعه یابد.
کبیری تأکید کرد: مجموعه این اقدامات در یک افق بلندمدت، کیش را به هاب هوایی جنوب کشور، محور توسعه گردشگری جنوب و مرکزی برای ارائه خدمات تخصصی صنعت هوانوردی در منطقه تبدیل خواهد کرد.
محمدی: توسعه زیرساختهای فرودگاهی با محوریت ایمنی و افزایش توان عملیاتی انجام میشود
عزتاله محمدی، رئیس شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش، نیز در این آیین با اشاره به اقدامات دو سال اخیر گفت: توسعه ترمینال، زیرساختهای عملیات پرواز، باند فرودگاه و تجهیزات هوانوردی در این مدت با جدیت دنبال شده است.
وی از تمدید گواهینامههای فرودگاهی کیش پس از ارزیابی سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد و گفت: حفظ و استمرار استانداردهای لازم برای تمدید گواهینامهها، حتی از دریافت اولیه آنها دشوارتر است و فرودگاه کیش در این زمینه عملکرد موفقی داشته است.
محمدی همچنین به توسعه تجهیزات هوانوردی فرودگاه اشاره کرد و افزود: سامانه دقیق فرود هواپیما (ILS)، تجهیزات تقرب پرواز، سامانههای ارتباطی، فرستنده و گیرنده، تجهیزات برج مراقبت و سیستم روشنایی فرودگاه توسعه و بهروزرسانی شدهاند.
توسعه پارکینگ هواپیما در فرودگاه کیش
در این آیین، پروژه توسعه پارکینگ هواپیما در فرودگاه بینالمللی کیش نیز به بهرهبرداری رسید.
این پروژه با برآورد مالی ۲ هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال و در مساحت ۳۰ هزار مترمربع اجرا شده است.
در فاز نخست، ظرفیت پارکینگ هواپیما از ۱۹ به ۲۵ پوزیشن افزایش یافته و توان عملیاتی فرودگاه ارتقا پیدا میکند.
همچنین اجرای این پروژه بستر توسعه و بهرهبرداری از اراضی غربی فرودگاه را برای اجرای پروژههای راهبردی از جمله آشیانه تعمیرات و نگهداری هواپیما (MRO)، کترینگ، سایت سوخترسانی و سایر زیرساختهای پشتیبان فراهم میکند.
بهرهبرداری از ظرفیتها و زیرساختهای ایجادشده، زمینه افزایش مستقیم و غیرمستقیم درآمدهای پایدار فرودگاه را نیز فراهم خواهد کرد.
مجموع این اقدامات، بخشی از برنامه توسعه صنعت هوانوردی کیش و حرکت جزیره به سمت ایفای نقش پررنگتر در شبکه هوایی، گردشگری و خدمات تخصصی جنوب کشور است.
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