به گزارش خبرنگار مهر، اصغر محمدیپور وز سه شنبه در برنامه رادیویی «همولاتی» اظهار داشت: اگر به دنبال کشاورزی سودآور، رقابتپذیر و مدرن هستیم، باید بپذیریم که خرد و پراکنده بودن اراضی یکی از مهمترین موانع در این مسیر است.
وی افزود: سیاستهای جدید سازمان جهاد کشاورزی استان بر توسعه یکپارچهسازی اراضی استوار است تا با حذف مرزهای ناکارآمد میان قطعات، زمینه اجرای طرحهای زیربنایی و استفاده مؤثرتر از ظرفیتهای موجود فراهم شود.
یکپارچهسازی؛ راهکار مدیریت هوشمند منابع آب
معاون اداره حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی لرستان با اشاره به محدودیت منابع آبی استان بیان کرد: توسعه سامانههای آبیاری نوین در قطعات خرد و پراکنده با چالشهای فنی و اقتصادی مواجه است، چراکه اجرای زیرساختهای بزرگ برای قطعات کوچک از نظر اقتصادی توجیه کافی ندارد.
محمدیپور ادامه داد: در مقابل، یکپارچه بودن اراضی امکان اجرای پروژههای بزرگ آبیاری، از جمله سامانههای تحت فشار و هوشمند را فراهم میکند و به افزایش بهرهوری مصرف آب منجر میشود.
وی تأکید کرد: یکپارچهسازی اراضی میتواند نقش مهمی در مدیریت منابع آب و افزایش بهرهوری هر مترمکعب آب در بخش کشاورزی داشته باشد.
کاهش هزینه تولید با توسعه مکانیزاسیون
این مقام مسئول همچنین یکپارچهسازی اراضی را بستری مناسب برای توسعه مکانیزاسیون دانست و گفت: ماشینآلات مدرن کشاورزی برای انجام عملیات بهینه به فضای کافی و قطعات منسجم نیاز دارند و فعالیت در زمینهای خرد و پراکنده، هزینههای استهلاک و مصرف سوخت را برای کشاورزان افزایش میدهد.
محمدیپور افزود: با تجمیع قطعات، امکان استفاده گستردهتر از فناوریها و ماشینآلات نوین کشاورزی فراهم میشود؛ موضوعی که علاوه بر کاهش هزینه تولید، زمان عملیات کاشت، داشت و برداشت را نیز کاهش داده و میتواند سودآوری فعالیت کشاورزی را افزایش دهد.
حفظ مالکیت با اصلاح مرزهای سنتی اراضی
معاون اداره حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی لرستان با تأکید بر نقش کشاورزان در اجرای طرحهای یکپارچهسازی اظهار داشت: تغییر ساختار اراضی بدون همراهی و مشارکت کشاورزان امکانپذیر نیست و باید مزایای اقتصادی این طرحها برای بهرهبرداران بهدرستی تبیین شود.
وی تصریح کرد: حفظ مالکیت لزوماً به معنای حفظ مرزهای سنتی میان قطعات نیست و یکپارچهسازی میتواند راهکاری برای افزایش ارزش افزوده زمینهای کشاورزی و فراهم کردن زمینه بهرهبرداری اقتصادیتر از آنها باشد.
یکپارچهسازی؛ زمینهساز ورود نسل جدید به کشاورزی
محمدیپور در پایان خاطرنشان کرد: یکپارچهسازی اراضی علاوه بر جلوگیری از خرد شدن بیشتر زمینها، میتواند بستر مناسبی برای ورود نسل جدید به بخش کشاورزی و جذب سرمایهگذاریهای بیشتر فراهم کند.
وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی لرستان آماده ارائه مشاوره، حمایتهای فنی و تسهیلات به کشاورزانی است که به صورت داوطلبانه برای یکپارچهسازی اراضی خود اقدام میکنند تا مسیر افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تولید و تقویت ظرفیتهای تولیدی استان هموار شود.
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