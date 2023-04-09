به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونهاپ، دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی امروز یکشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که پس از انتشار گزارشی -از سوی یک رسانه آمریکایی- مبنی بر اقدام سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در خصوص شنود تماس‌ های دولت این کشور پیرامون کمک به اوکراین، گفتگوهای لازم از سوی سئول با واشنگتن انجام خواهد شد.

در بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی در این خصوص آمده است: پس از انتشار گزارشی از سوی آمریکا که سازمان اطلاعات مرکزی این کشور (سیا) را به شنود تماس‌ های دولت کره جنوبی درباره کمک به اوکراین در جنگ با روسیه متهم می‌ کند، موضوع را با واشنگتن مورد بررسی خواهیم داد.

یک مقام مسئول در ریاست جمهوری کره جنوبی نیز در این باره گفت: پیشینه و موارد مرتبط با کشورهای دیگر در این ارتباط را بررسی کرده و مطابق آن پاسخ خواهیم داد.

مطابق با گزارشی که دیروز شنبه در روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز منتشر شد، بخش هایی از اسناد سیا در شبکه اجتماعی «دیسکورد» منتشر شد که در آن جزئیات مذاکرات کره جنوبی درباره ارسال خمپاره های ساخت آمریکا به اوکراین در جنگ با روسیه فاش شده که این امر ناقض سیاست سئول درباره خودداری از ارسال تسلیحات مرگبار به اوکراین است.

در همین ارتباط، نیوریورک‌ تایمز پیشتر در گزارشی به نقل از مقامات آمریکا اعلام کرده بود که افشای اسناد طبقه‌ بندی‌شده وزات دفاع این کشور روابط واشنگتن با متحدانش را پیچیده می‌ کند.

این مقامات ارشد آمریکا که نیویورک‌تایمز به نام آنها اشاره نکرده می‌گویند هیچ شکی نیست که افشای اسناد محرمانه پنتاگون، موجب می‌شود متحدان آمریکا به توانایی واشنگتن در حفظ اسرار و اسناد محرمانه شک کنند.

به نوشته نیویورک‌تایمز، این اسناد نشان می‌دهند آمریکا نه‌تنها از دولت و ارتش اوکراین، بلکه از متحدان مهم واشنگتن یعنی اسرائیل و کره جنوبی هم جاسوسی کرده است.

دیروز شنبه رسانه‌ها اعلام کردند که دومین مجموعه اسناد طبقه‌بندی‌شده نهادهای اطلاعاتی آمریکا مرتبط با ارزیابی‌های این کشور از جنگ در اوکراین، چین، تروریسم و خاورمیانه و همچنین برنامه هسته‌ای ایران به فضای مجازی درز کرده و برخی منابع آن را به روسیه منسوب کرده‌اند.

بر اساس گزارش دیلی‌میل، پنتاگون درز این اسناد را تایید کرده اما مدعی شده که برخی از این اسناد با هدف کم اهمیت جلوه دادن قدرت متحدان آمریکا، دستکاری شده است.

گفته می‌شود بیش از ۱۰۰ فقره سند طبقه‌بندی‌شده به اینترنت درز کرده و به گفته یک مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا، بخشی از توافقی است که «کابوسی برای پنج چشم» خوانده می‌شود؛ این توافق با هدف اشتراک اطلاعات بین آمریکا، انگلیس، استرالیا، نیوزیلند و کانادا منعقد شده است. اسناد مذکور جنگ اوکراین، شرایط چین، تروریسم و غرب آسیا را پوشش می‌دهد.