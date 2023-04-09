علیزاده: مدال طلایم تقدیم به مردم ایران/ حریف را آنالیز کردم

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه ملی پوشان فرنگی ایران در پنح نخست مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا توانستند به دیدار فینال راه پیدا کنند، دیدارهای نهایی از بعدازظهر امروز یکشنبه در آستانه قزاقزستان برگزار شد.

در وزن ۸۷ کیلوگرم ناصر علیزاده پس از استراحت در دور اول، در دور دوم و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۱ بر ۱ ماساتو سومی از ژاپن را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۲ سونیل کومار از هند را از پیش رو برداشت و راهی دیدار فینال شد. علیزاده در دیدار پایانی با نورسلطان تورسینوف از قرقیزستان مبارزه کرد و ۸ بر صفر به پیروزی رسید و طلایی شد.

ناصر علیزاده پس از کسب مدال طلای این دوره از مسابقات گفت: خدا را شکر در فینال توانستیم کشتی گیر میزبان را شکست بدهم. البته قبل از این نیز دو بار این حریف را برده بودم.

وی ادامه داد: حریف را آنالیز کرده بودیم و می‌دانستیم که باید این کشتی گیر را از نفس بیندازیم که نتواند سالتوبارانداز بزند. این نقشه جواب داد. این مدال را به مردم عزیز کشورم تقدیم می‌کنم.