امیر کرم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طی نوروز ۱۴۰۲ حدود ۲۱ بازارچه صنایع دستی در سطح استان سمنان برپا شد، ابراز داشت: این بازارچه‌ها شامل ۲۱۸ غرفه بود که در آنها سوغات، صنایع دستی و سوغات محلی عرضه شدند.

وی ضمن بیان اینکه طی ایام نوروز استقبال خوبی از این بازارچه‌های نوروزی به عمل آمد، افزود: طبق گزارش‌ها ۲۰۰ هزار نفر گردشگر و مسافر نوروزی از این بازارچه‌ها بازدید کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان با بیان اینکه این بازارچه‌ها از ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۱ لغایت پانزدهم فروردین ماه سال جاری برپا بودند، ابراز داشت: تلاش شد تا از این فرصت پیش رو برای معرفی صنایع دستی و جاذبه‌های گردشگری بهره گرفته شود تا هنرمندان این عرصه بتوانند محصول خود را برند سازی و مسافران نیز سمنان را به عنوان استان مقصد گردشگری انتخاب کنند.

کرم زاده بابیان اینکه بیشترین متقاضی صنایع دستی مربوط به حوزه سفال، سرامیک، چوب، چرم و دست بافته‌ها بوده است، تصریح کرد: مسافران نوروزی اقبال بیشتری به این نوع محصولات داشتند و فروش خوبی از آنها به ثبت رسید.

وی افزود: علاوه بر محصولات فوق صنایع فلزی، سنگ و جواهرات، سوزن دوزی و چاپ قلمکار و غیره نیز در معرض دید عموم قرار گرفت و همچنین تلاش شد تا با چاپ بروشور و در اختیار دادن آنها به مسافران بتوانیم سهم عمده‌ای را در معرفی صنایع دستی استان سمنان ایفا کنیم.