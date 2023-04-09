به گزارش خبرنگار مهر، امیر یوسفی مقدم عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بازدیدهای مستمر و نظارت بر نانوایی‌های سطح شهر اظهار داشت: در این خصوص با حضور در شهر خسرو آباد از نانوایی‌های این شهر بازدید به عمل آمد.

یوسفی مقدم با بیان اینکه این بازدیدها به منظور بررسی عملکرد این واحدها با هدف ارتقای سطح کیفیت نان تولیدی انجام می‌پذیرد گفت: قطعاً برخوردهای لازم با خاطیان در دستور کار قرار گرفته است.

بخشدار جاجرود بر لزوم نظارت مستمر بر نحوه عرضه و پخت نان و بهداشت نانوایی‌های سطح بخش تأکید کرد و عنوان داشت: باید دستگاه‌های مربوطه به طور مداوم و پیوسته نسبت به عملکرد نانوایی‌های بخش بازرسی و نظارت داشته باشند.

گفتنی است کیفیت پخت نان، کم فروشی، رعایت دقیق ساعت پخت، بررسی سهمیه آرد واحدها، مسائل بهداشتی نانوایی‌ها از جمله موارد مورد ارزیابی در این بازدید بود.