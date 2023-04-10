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۲۱ فروردین ۱۴۰۲، ۱۳:۵۴

مدیرکل اوقاف و امور خیریه همدان:

طرح توسعه بقعه «شاهزاده حسین» همدان در دست مطالعه است

طرح توسعه بقعه «شاهزاده حسین» همدان در دست مطالعه است

همدان- مدیرکل اوقاف و امور خیریه همدان گفت: طرح توسعه و گسترش بقعه متبرکه «شاهزاده حسین» همدان در دست مطالعه قرار گرفته و مشاوره طرح و مطالعات آن انجام شده است.

حجت الاسلام رضا حاجی زین العابدینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز تأسف از اتفاقات صورت گرفته در بقعه متبرکه شاهزاده حسین همدان با بیان اینکه تپه هگمتانه به عنوان اثر تاریخی منحصر به فرد و در آستانه ثبت جهانی است گفت: طرح توسعه شاهزاده حسین نیز باید با هماهنگی انجام شود و در این راستا به تصویب کمیسیون برسد، مغایرتی با سایر امور این محدوده و ساختمان‌های اطراف نداشته باشد.

زین العابدینی با بیان اینکه مجهز شدن سایر بقاع متبرکه به دوربین مداربسته در دستور کار است گفت: البته اجرای این طرح نیز نیازمند تأمین اعتبار خواهد بود.

وی بیان کرد: آموزش هیئت امنا و خدام نیز جز برنامه‌های اوقاف و امور خیریه گفت به زودی انجام خواهد شد.

کد مطلب 5751234

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